Accordo con Paratici: è fatta, scelto anche il nuovo allenatore

Siamo alla voltata finale per Fabio Paratici che, questa volta, è pronto a firmare con il nuovo club. Ecco le ultimissime riguardo questo affare.

Nuove indiscrezioni di mercato sul direttore sportivo, che ha deciso di tornare in pista nel corso della prossima stagione. La squalifica per il caso plusvalenze, infatti, sta per scadere ed ecco perché per Paratici si fa largo un’altra ipotesi per il suo futuro.

Dopo il tira e molla con il Milan, che alla fine non ha preso una decisione ufficiale riguardo il nome del prossimo direttore sportivo, Paratici è rimasto con il cerino in mano visto che i rossoneri hanno deciso di non proseguire nella trattativa per il suo ingaggio.

Le motivazioni sono di carattere tecnico, visto che la squalifica di Paratici scadrà a luglio, a mercato in corso. E fino a quando non tornerà operativo non potrà occuparsi, almeno ufficialmente, delle trattative con agenti e giocatori.

Ecco perché Furlani ha deciso di bocciare il profilo di Paratici, che è stato veramente ad un passo dal Milan. Per il dirigente, però, si fa strada un’altra pista per la prossima stagione.

Dove sta andando Paratici?

L’annuncio arriva dall’Inghilterra e riguarda proprio il futuro del direttore, che in questi giorni ha avuto dei contatti positivi con il presidente che è pronto ad affidargli le chiavi dell’area sportiva del club.

Una scelta a sorpresa da parte della proprietà che è pronta a ripartire da zero in vista della prossima stagione.

Ecco perché il nome di Paratici può essere quello giusto, visto che già conosce il club avendoci lavorato già in passato. Infatti, secondo le ultime notizie riportate da TBR Football, patron Levy è intenzionato a chiudere l’accordo per riportare al Tottenham Paratici che potrebbe lavorare a stretto contatto con il neo CEO Viani Venkatesham, che è arriato dall’Arsenal.

Paratici di nuovo al Tottenham? Sarri o Allegri per la panchina

Un ritorno a sorpresa da parte di Fabio Paratici che può firmare di nuovo con il Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’Inghilterra, il dirigente italiano è pronto a legarsi con gli Spurs che dalla prossima stagione cambieranno strategia considerando i pessimi riusltati raggiunti in Premier in questa stagione.

Fermo per squalifica, Paratici tornerà di nuovo operativo a fine luglio, dal 20 più precisamente. Ed ecco che per lui è pronta una nuova sfida, al Tottenham, club con il quale ha già lavorato in passato (per due anni e mezzo) portando sulla panchina degli Spurs Antonio Conte.

Ecco perché, in caso di addio di Ange Postecoglu, il dirigente potrebbe pescare di nuovo dall’Italia e magari convincere uno fra Allegri o Sarri ad andare al Tottenham.