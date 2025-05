Infortunio Milan e tempi lunghi: si teme per la finale di Coppa Italia

Ha preso voce in conferenza stampa, Sergio Conceicao, annunciando così l’infortunio del Milan con i cambi in vista degli impegni.

C’è da onorare il campionato, con più di qualche rimpianto annunciato dallo stesso allenatore portoghese che, prendendo voce in conferenza, ha parlato della sfida di lunedì contro il Genoa, anticipando i temi caldi legati alle vicende in casa Milan.

Diversi i problemi, in riferimento anche agli infortuni. Annunciando le assenze in vista del Genoa, ha risposto anche a chi gli ha chiesto, in conferenza stampa se queste scelte passano ovviamente anche da ciò che sarà poi il 14 maggio per la finale di Coppa Italia da giocare contro il Bologna a Roma. Conceicao è concentrato sul presente e parlando proprio del presente, ha annunciato l’infortunio con assenza per Genoa-Milan.

Milan, infortunio prima del Genoa: le condizioni

Un calciatore del Milan è finito KO e le cose cambiano per la formazione che dovrà schierare Sergio Conceicao nella sfida che ha da giocare il club rossonero a Genova, contro i Grifoni.

Nel posticipo di lunedì si sfidano Genoa-Milan e non sarà del match uno dei titolarissimi che, come rivelato da Conceicao, non sarà proprio parte dei convocati. In conferenza stampa è stato svelato che, nel corso degli ultimi allenamenti, si è fermato il centravanti che dopo il problema accusato da Jovic nel riscaldamento dell’ultimo match giocato in Serie A dal Milan, aveva visto il suo nome tra i titolari.

Non sarà tra i convocati Tammy Abraham, centravanti che spinge così di nuovo Jovic tra le possibili scelte di Genoa-Milan. Occhio anche a Santiago Gimenez, centravanti col quale si gioca un posto da titolare, per una sfida che vede il Milan tentare la corsa disperata ad un piazzamento in Europa, a prescindere poi da quello che sarà l’esito della finale da giocare in Coppa Italia contro il Bologna che vorrà dire piazzamento o meno in Europa League per chi trionferà a Roma.

Infortunio Milan: rivelazione di Conceicao in conferenza

Quelle che seguono, sono le parole sull’infortunio di Abraham e non solo, da parte di Conceicao: “Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Non vi dirò se giocherà lui o Gimenez in questo momento. Abraham invece si è fermato, così come Sottil e Bondo”.

Si teme, in casa Milan, che questi diversi infortuni possano essere trascinati poi fino alla sfida di Coppa Italia, nella finale che il Milan ha da giocare contro il Bologna e che vale una stagione intera.