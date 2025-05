Gattuso torna in Serie A: annuncio dalla Croazia

Gattuso può tornare in Serie A? Nuove indiscrezioni sul tecnico calabrese, attualmente in Croazia. Ecco le parole in merito al suo futuro.

A volte ritornano. E’ il caso di Gennaro Gattuso, emigrato in Croazia all’Hajduk ed in discussione dopo i recenti risultati che hanno fatto perdere la testa della classifica alla squadra di Spalato.

Critiche velenose nei confronti di Gattuso che adesso rischia grosso per la prossima stagione. A parlare del futuro è proprio l’ex centrocampista che si è messo in discussione, l’estate scorsa, firmando un contratto con la squadra croata.

Le cose non sono andate secondo le aspettative, nonostante un buon inizio che aveva fatto sperare i tifosi croati. Le ultime partite e la sconfitte contro la Dinamo hanno fatto perdere il primo posto in classifica e adesso la situazione si fa veramente critica, con l’Hajduk che non è più padrona del proprio destino.

A rischiare maggiormente, adesso, è proprio Gattuso che a fine stagione potrebbe salutare e tornare in Serie A. Ecco dove.

In Croazia hanno reso noti i dettagli riguardo lo stipendio che percepisce Gattuso alla guida dell’Hajduk Spalato. L’agenzia finanziaria, che si occupa dei pagamenti, ha svelato la cifra ufficiale che si aggira attorno ai 450mila euro.

Un prezzo relativamente basso che fa sperare anche i club italiani, che la prossima stagione potrebbero tentare l’affondo per ingaggiare Gattuso che sicuramente lascerà la Croazia.

Gattuso in Serie A? Dove può andare

Ci sono diverse opzioni per Gennaro Gattuso che può tornare utile a diverse squadre del campionato italiano, che sono in cerca di un nuovo mister in vista della prossima stagione.

A partire dalla Lazio, che potrebbe salutare Baroni al termine del campionato, fino all’Atalanta, ancora con il dubbio legato a Gasperini che può lasciare la Dea dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League.

Ecco, intanto, le parole dell’allenatore che in conferenza stampa non ha chiuso le porte all’eventuale addio dall’Hajduk Spalato.

Gattuso lascia la Croazia?

“Parlerò della mia situazione con la società al termine di questo campionato”. Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso che, sicuramente, farà le sue riflessioni al termine della stagione.

E’ molto probabile che Gattuso decida di lasciare la Croazia per tornare in Serie A. Notizie certe, ad oggi, non ce ne sono ma solo ipotesi che iniziano a circolare nell’ambiente.