Guardiola ha già scelto: il prossimo colpo arriva dalla Juve

Pep Guardiola ha rotto gli indugi: per il prossimo rinforzo il tecnico del Manchester City pesca in casa della Juventus

Se il Liverpool ha già conquistato la Premier League, ventesimo titolo nazionale per i Reds, e in coda sono stati emessi tutti i verdetti con la retrocessione in Championship del Leicester, dell’Ipswich e del Southampton, in zona Champions League, esattamente come in Serie A, è ancora tutto da decidere. Anzi, la bagarre si sa sempre più avvincente.

Infatti, l’Arsenal, evidentemente con la testa alla semifinale di ritorno della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ contro il Paris Saint-Germain dove dovrà recuperare il ko per 1-0 dell’andata, concede il bis perdendo all’Emirates Stadium per 1-2 contro il Bournemouth. Non va oltre l’1-1 casalingo il Newcastle che con Isak dal dischetto ha impattato il vantaggio del Brighton e non controsorpassa il Manchester City che con De Bruyne ha liquidato il Wolverhampton issandosi così al terzo posto, a meno tre dai Gunners e a più uno dai Magpies e dal Chelsea che ha avuto ragione del Liverpool per 3-1.

Dunque, si prospetta un rush finale di stagione al cardiopalmo per i tifosi dei Citizens che, tra l’altro, sono attesi dalla finale di FA Cup, in calendario il 17 maggio, contro il Crystal Palace. Tuttavia, Pep Guardiola è già proiettato alla prossima annata. Il tecnico del Manchester City ha fatto la sua scelta per il prossimo rinforzo e, quindi, è pronto a fare la spesa in casa Juve.

Andrea Cambiaso nel mirino del Manchester City, la Juventus non chiude la porta

Andrea Cambiaso è in cima alla lista dei desideri del Manchester City come rinforzo per la fascia sinistra. Per la verità, l’interesse del City per l’esterno ex Bologna non è novità, solo che ora il club inglese ha rotto gli indugi e fa sul serio per l’esterno bianconero che sbarcherebbe all’Etihad Stadium come sostituto diretto di Kyle Walker, trasferitosi al Milan durante la finestra di gennaio del calciomercato .

Stando a quanto riportato da ‘Football Insider’, il Manchester City sarebbe disposto a investire fino a 60 milioni di euro per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del difensore bianconero. D’altra parte, coniugando maturità tattica, visione di gioco, versatilità e attitudini offensive con le qualità difensive, Andrea Cambiaso è il profilo idoneo per gli schemi e la filosofia di gioco di Pep Guardiola.

Da parte sua, la Juventus non chiude del tutto la porta. Nonostante Giuntoli e collaboratori considerino il 23enne una pedina fondamentale nel gioco dei bianconeri, un’offerta da 60 milioni di euro potrebbe farli vacillare in quanto, oltre a contribuire a sistemare i conti societari, permetterebbe loro di finanziare la prossima campagna acquisti. Staremo a vedere. Del resto, il calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto i battenti.