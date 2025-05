Incontro con Conte nel weekend: dietro c’è un altro club italiano

Arrivano notizie molto importanti che riguardano il futuro di Antonio Conte che è sotto contratto con il Napoli ma che può già andare via da un momento all’altro.

In questo momento c’è bisogno di capire come andranno le cose considerando che c’è una situazione davvero difficile da portare avanti. Perché ci sono degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano il futuro di Conte e la scelta di restare o meno a Napoli ancora per i prossimi anni. L’allenatore sembra aver avuto dei problemi con la società dal punto di vista della strategia e ora occhio all’interesse da parte dell’altre società.

Sono diversi i club anche in Italia stesso che si sono fatti avanti per Antonio Conte e vogliono approfittare di questo momento delicato che sta vivendo con il Napoli per formulare l’offerta che può convincerlo al trasferimento.

Il tecnico che è arrivato la scorsa estate potrebbe anche pensare di andare via al termine di questa stagione considerando quello che è accaduto che ha fatto tanto discutere. Il mercato di gennaio tra la cessione di Kvaratskhelia e il mancato arrivo di un nuovo esterno forte ha spiazzato Conte che non si sarebbe mai aspettato da primo in classifica di essere caricato di ulteriori difficoltà che per un attimo hanno messo in crisi il Napoli.

Calciomercato Napoli: Conte resta o va via? Incontro decisivo

Proprio nelle prossime ore sembra che possa esserci in programma un incontro decisivo per stabilire quello che sarà il futuro di Antonio Conte. Infatti, si parla di quella che può essere la scelta dell’allenatore di andare via o restare in azzurro in base a come possano cambiare determinate situazioni anche di mercato.

Sarà proprio il calciomercato che il Napoli di De Laurentiis può promettere a Conte a fare la differenza per la sua permanenza o meno. In molti sono sicuri che Conte dirà addio a Napoli al termine della stagione a prescindere dalla vittoria del campionato, ma ancor di più in caso di trionfo.

Attenzione però a quello che scrive La Gazzetta dello Sport che parla della scelta di Aurelio De Laurentiis che tornerà in Italia nel weekend per incontrare Conte. L’allenatore però è pienamente concentrato sulla lotta scudetto e bisognerà capire se le parti riusciranno ad avere un vertice interno per stabilire anche qualcosa in vista del futuro.