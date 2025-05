Conte rescinde prima dello Scudetto: l’annuncio ufficiale, c’è la Juve

Clamoroso annuncio: Antonio Conte rescinde il contratto che lo lega al Napoli per ritornare alla Juventus. Ecco tutti i dettagli

Con un gol di Davide Frattesi al quarto minuto del primo tempo supplementare l’Inter ha battuto il Barcellona nel return match della semifinale di Champions League qualificandosi per la finale di Monaco di Baviera. Dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata in terra catalana altra girandola di gol e di emozioni, con i nerazzurri avanti 2-0, con gol di Lautaro Martinez e rigore di Hakan Calhanoglu, poi ribaltati dai blaugrana con Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha e di nuovo avanti con il pari di Francesco Acerbi al ’94 prima della stoccata vincente del già citato ex Sassuolo.

Una notte epica, 120 minuti giocati intensamente e con l’adrenalina che scorreva a fiumi, che inevitabilmente presenta il suo conto sotto forma di tossine da smaltire. Anche per questo è facile immaginare che Simone Inzaghi da qui al 31 maggio, quando è fissato l’ultimo atto della ‘Coppa dalle grandi orecchie’, punti a preservare i suoi migliori uomini, anche per evitare che si infortunino, con buona pace dello scudetto che sempre più prende la strada per Napoli.

Ma se l’Inter concentrando sulla finale di Champions tutte le residue energie dopo un’annata particolarmente stressante in quanto impegnata su tre fronti inevitabilmente lascia campo libero al Napoli per il tricolore, la Juventus potrebbe scippare al club azzurro il suo condottiero, Antonio Conte, con tanto di rescissione prima dello scudetto.

Graziano Campi: “Conte può rescindere a fine stagione”

Dopo il pareggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano, la Juventus si prepara alla seconda trasferta consecutiva, la sfida con la Lazio di Marco Baroni, un vero e proprio spareggio in ottica quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Eppure, in questi giorni a tenere banco dalle parti della Continassa è anche la questione allenatore, con quello attualmente in carica, Igor Tudor, che ha un contratto in scadenza al termine del Mondiale per Club che, per il giornalista Graziano Campi, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube di Calciomercato.it, con molta probabilità non verrà rinnovato: “Do pochissime possibilità a Tudor di restare sulla panchina della Juventus, non è una scelta di Giuntoli. Lo hanno proposto Chiellini e Calvo e preferito a Roberto Mancini“.

E, allora, chi al posto del tecnico croato? Per Campi, non è da escludere un clamoroso ritorno dell’attuale tecnico del Napoli: “Per Conte, da quello che ho sentito, c’è la possibilità di rescindere col Napoli a fine stagione, ma col consenso di entrambe le parti. Mi pare di aver capito che Conte, eventualmente, ha una exit strategy“. Insomma, situazione in divenire per il futuro della panchina bianconera. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati.