Marotta cala l’asso, un ex Juve vestirà la maglia dell’Inter

L’Inter sta progettando le prossime mosse di mercato. Nel mirino del presidente Marotta è finito un ex giocatore della Juventus.

Prosegue, nonostante la qualificazione alla finale di Champions League, la progettazione del nuovo corso dell’Inter. Le ottime prove offerte nel doppio confronto con il Barcellona hanno dimostrato, una volta di più, quanto sia competitiva l’attuale rosa tuttavia il club è pronto ad intervenire sul mercato al fine di risolvere le criticità esistenti e provvedere ad un inevitabile ricambio generazionale: Francesco Acerbi ed Henrikh Mkhitaryan rappresentano dei pilastri nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi ma i due viaggiano rispettivamente verso i 38 e i 37 anni.

Da qui la necessità di regalare all’allenatore nerazzurro almeno un paio di giovani talenti, dotati di ancora ampi margini di crescita ma già in grado di calcare i palcoscenici più prestigiosi d’Europa. In difesa, ad esempio, piace molto un ex giocatore della Juventus: parliamo di Koni De Winter, cresciuto a livello esponenziale al Genoa sotto la gestione di Patrick Vieira. Il 22enne belga, acquistato a titolo definitivo dai bianconeri nello scorso maggio in cambio di 8 milioni, ha totalizzato 23 apparizioni in campionato di cui 22 da titolare.

Un ottimo bottino, ulteriormente impreziosito dalle 3 reti rifilate alla Roma, al Monza e alla Fiorentina. I nerazzurri si sono iscritti alla corsa, ritenendolo un ottimo rinforzo per Inzaghi che, dal canto suo, apprezza molto la sua duttilità e la capacità di giocare sia nel ruolo di centrale che in quello di braccetto destro. Il presidente Giuseppe Marotta, a stretto giro di posta, proverà quindi a farsi in avanti in maniera concreta così da delineare i contorni economici dell’operazione e battere la concorrenza.

Mercato Inter, Marotta punta un ex Juventus: pronto il blitz

Il classe 2002 ha diversi estimatori in Premier League, tra cui Everton e West Ham. Sulle sue tracce, a sorpresa, c’è anche la Juventus che sta valutando l’idea di riportarlo alla base alla luce dell’ottima annata da lui disputata nella Città della Lanterna. I rossoblù non intendono blindarlo tuttavia per lasciarlo andare, in virtù di un contratto valevole fino al 2028, chiedono oltre 20 milioni.

Una cifra, questa, alla portata delle casse della Beneamata che, per rafforzare il centrocampo, sta invece pensando a Nico Paz divenuto il principale faro della manovra del Como guidato da Cesc Fabregas. I contatti sono scattati ma molto dipenderà dal Real Madrid, che in qualsiasi momento potrebbe attivare la clausola di recompra fissata a 9 milioni. E non finisce qua perché, in caso di partenza di uno tra Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, Marotta consegnerà ad Inzaghi un altro centravanti. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Santiago Castro.