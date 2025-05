Panchina Milan, ultim’ora clamorosa: svelato il prossimo allenatore

L’annuncio arrivato poche ore fa è clamoroso: ecco l’ultim’ora che fa chiarezza sul prossimo allenatore del Milan

Meno di una settimana alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, l’appuntamento tanto atteso dai tifosi rossoneri. Il Milan può vincere la sua sesta edizione del trofeo che, ad oggi, manca da addirittura dodici anni. Il modo giusto – l’unico che i tifosi hanno in mente – per concludere una stagione comunque molto deludente.

Il Milan ha fallito in Champions League, non ha saputo dare continuità ai risultati per riuscire a restare aggrappato un minimo al treno Scudetto. Si ripartirà da questi fallimenti, dalla voglia di tornare a vincere, dall’idea di rivedere il ‘Diavolo’ competere per i trofei più prestigiosi. Tra questi ancora per un pò mancherà la Champions League, i rossoneri non rientreranno tra le prime quattro in campionato: un danno d’immagine ma anche e soprattutto economico che rischia di pesare parecchio sulla prossima sessione estiva di calciomercato.

Ecco, proprio il mercato nonostante tutto può dare una grossa mano alla dirigenza di Via Aldo Rossi che nel frattempo è divisa tra due decisioni importantissime per il futuro del Milan. Da un lato il direttore sportivo, dall’altro il nuovo allenatore. E su quest’ultimo tema sono in arrivo novità pazzesche.

Milan, ‘annunciato’ il prossimo tecnico

Ai microfoni di ‘Step On Football’, a ‘DAZN‘, è intervenuto l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo. Oggi opinionista, l’ex biancoceleste si è soffermato soprattutto sul Milan e sulla scelta del nuovo tecnico che guiderà la squadra nella stagione 2025/26.

Per Parolo quella che sembrava una separazione ormai scontata da tempo potrebbe addirittura non avvenire. Sergio Conceicao, numeri alla mano, sta facendo molto bene nelle ultime settimane e se il Milan dovesse pure conquistare la Coppa Italia contro il Bologna, potrebbe clamorosamente decidere di continuare sulla linea dettata dall’allenatore lusitano che in questa stagione ha regalato al popolo rossonero la Supercoppa italiana subito dopo il suo arrivo a Milanello.

“C’è un tecnico che ha preso in mano la situazione. Il Milan, oggi, ha molte più certezze rispetto all’intera stagione. Conceicao ha saputo interagire con la squadra, capirla. Ha in mano il polso del gruppo. Si vede dagli atteggiamenti di alcuni calciatori in campo”. Un pensiero che, a questo punto, potrebbe portare alla clamorosa conferma dell’ex Porto alla guida del Milan? Parolo ne è sicuro.

“Penso che Conceicao stia gettando le basi per restare al Milan anche nella prossima stagione”, ha concluso il 40enne di Gallarate. E così adesso è tutto nelle mani di Ibrahimovic e Cardinale, con Furlani concentrato sulla scelta del nuovo direttore sportivo ed il Milan che potrebbe clamorosamente ritrovarsi – ancora – con Sergio Conceicao in panchina. Staremo a vedere.