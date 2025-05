Conte insiste, colpo scudetto: lo voleva anche la Juve

Il Napoli pronto ad investire sul mercato al fine di convincere Conte a rimanere in panchina. Nel mirino un giocatore seguito anche dalla Juventus.

Il Napoli vuole andare avanti con Antonio Conte, a prescindere dal modo in cui si concluderà la stagione. Le parti avranno modo di confrontarsi tra qualche settimana ed il club, per convincerlo a rimanere ancora alla guida della squadra azzurra, è pronto ad investire in maniera concreta sul mercato al fine di potenziare l’organico e portare in città ulteriori pedine di qualità sfruttando le risorse incamerate attraverso la cessione di Kvhicha Kvaratskhelia e quelle legate alla partenza di Victor Osimhen.

Una delle principali priorità, in tal senso, consisterà nel consegnare all’allenatore un vice-Lukaku: il 31enne belga, in questa annata, ha giocato sempre non avendo, nel gruppo, un vero e proprio sostituto. Da qui la volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di ingaggiare un’altra punta: il profilo al momento vagliato, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, risponde al nome di Joshua Zirkzee la cui avventura al Manchester United si è rivelata molto meno felice di quanto inizialmente ipotizzato.

Il 23enne olandese, prelevato dal Bologna a luglio a fronte di un investimento superiore ai 42 milioni, ha fatto grande fatica ad ambientarsi tra le fila dei ‘Red Devils’ offrendo pochi contributi in zona offensiva (7 reti in 48 presenze) e andando incontro a numerose prestazioni incolori. La sua ultima apparizione in campo risale al13 aprile: da quel momento in poi è sparito dai radar, a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro che lo terrà a lungo ai box.

Mercato Napoli, colpo scudetto per Conte: battuta la Juve

Quella contro il Newcastle potrebbe essere stata la sua ultima gara in Inghilterra: la dirigenza, infatti, è intenzionata a cederlo in modo tale da liberare lo spazio per l’ingaggio di Viktor Gyokeres. Il direttore sportivo Giovanni Manna, di conseguenza, si è iscritto alla corsa avviando le prime interlocuzioni volte a gettare le basi della trattativa. Il manager, in particolare, proverà a farsi avanti mettendo sul piatto un prestito: formula, questa, che risulta gradita al Manchester United. Conte, dal canto suo, ha già dato il proprio assenso all’operazione sicuro del fatto di poter rilanciare Zirkzee e farlo tornare a sorridere in maniera definitiva.

Sviluppi sono attesi a stretto giro di posta, con i partenopei desiderosi di chiudere in fretta l’affare così da tutelarsi in vista di un possibile ritorno di fiamma della Juventus che ad inizio anno ha provato più volte, senza riuscire nell’intento, a portarlo a Torino. La carriera dell’ex felsineo può ripartire all’ombra del Vesuvio.