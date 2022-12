Infortunio Di Maria, ufficiale l’esito degli esami: trema la Juve

Un nuovo infortunio per Angel Di Maria, questa volta con l’Argentina, una situazione che alla Juve conoscono benissimo.

L’Argentina è riuscita a superare il primo ostacolo verso l’obiettivo finale, la Coppa del Mondo. E a farlo al meglio, regalandosi un ottavo abbordabile, contro l’Australia. L’Albiceleste è cresciuta di partita in partita: dopo il drammatico esordio contro l’Arabia Saudita e la vittoria strappata al Messico grazie a una rasoiata di sinistro di Messi. Contro la Polonia, la squadra di Scaloni, ha giocato ‘quasi’ bene.

L’allenatore ha optato per dei cambi di formazione, rispetto a quanto visto nelle prime due gare di Qatar 2022. Dentro Julian Alvarez per uno sconnesso Lautaro Martinez. E la punta ha ringraziato firmando il 2-0, con un gran gol. Ridisegnato anche il centrocampo, con Enzo Fernandez davanti alla difesa, anche ieri uno dei più pimpanti, e Alexis Mac Allister a fungere da pendolo con i suoi inserimenti, ricevendo in cambio la prima rete.

L’infortunio di Di Maria con l’Argentina

Adesso per Messi e compagni testa alla prossima partita, agli ottavi di finale contro l’Australia, la prima vera sorpresa di questo Mondiale. Partita che si giocherà sabato prossimo, il 3 dicembre alle 20:00. Secondo quanto riporta Tyc Sports, però, Lionel Scaloni rischia di perdere uno dei suoi calciatori chiave: Angel Di Maria.

L’esterno argentino si è sottoposto a degli esami strumentali. Escluse lesioni muscolari, si tratta però di una contrattura alla coscia della gamba sinistra per El Fideo, che resta in dubbio per la prossima partita. Un problema per l’argentina, ma non solo. Anche la Juventus segue da vicino l’evoluzione di questa situazione.

Nel corso di questa prima parte di stagione, infatti, Max Allegri ha dovuto rinunciare più volte all’ex Paris Saint-Germain. Solo 7 partite giocate in campionato, su 15 turni. In mezzo un infortunio agli adduttori poi quello al bicipite femorale e i due turni di squalifica, dopo il fallo di reazione nella gara con il Monza.

Di Maria: gli infortuni di con la Juve e le voci sul ritorno a casa

Solo una rete in bianconero in Serie A e un assist, nella prima giornata di campionato con il Sassuolo. Tre partite disputate su 6, invece, in Champions League con 3 assist a referto. Sempre gli infortuni a fermarlo, sempre gli infortuni con cui fare i conti. Oltre alle voci che vedono El Fideo voglioso di tornare a giocare in Argentina, nel suo Rosario Central, magari già a gennaio. Ora il nuovo stop con cui dovrà fare i conti Scaloni.