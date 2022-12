Marcus Rashford racconta il terribile dramma: tifosi in lacrime

Segna con l’Inghilterra al Mondiale, Marcus Rashford, e poi racconta un terribile dramma, facendo commuovere tutti i tifosi.

Tre partite e tre goal a Qatar 2022. Se non segna Harry Kane ci pensa Marcus Rashford a far felice il commissario tecnico Gareth Sothgate. L’attaccante del Manchester United in nazionale è la riserva del capitano del Tottenham, preferito a Tammy Abraham della Roma, che non è partito per la Coppa del Mondo.

Ha realizzato una doppietta nell’ultima gara disputata dall’Inghilterra. Fondamentale nel 3-0 sul Galles, che ha spento definitivamente i sogni di Gareth Bale e compagni. E domenica prossima per la nazionale dei ‘Tre Leoni’ ci saranno gli ottavi di finale contro il Senegal.

L’esultanza di Rashford e la spiegazione del calciatore

Ma di Marcus Rashford si parla tantissimo anche per la sua particolare esultanza dopo il primo goal segnato al Galles. L’inglese, infatti, si è messo in ginocchio e ha alzato le dita al cielo. In tanti si sono chiesti cosa significasse quel gesto, e la spiegazione è poi arrivata dal diretto interessato.

“Ho perso uno dei miei amici più cari un paio di giorni fa. Ha avuto una lunga battaglia contro il cancro. Sono contento di aver segnato per lui, era un grande sostenitore dell’Inghilterra e un mio buon amico. Era qualcuno che è entrato nella mia vita”. Queste le parole dell’attaccante nel post partita.

Il calciatore del Manchester United è in cima alla lista dei capocannonieri al Mondiale. Tre reti in tre partite, come detto. Gli Stessi di Enner Valencia dell’Ecuador, Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain e Cody Gakpo dell’Olanda. Dietro di lui per quanto riguarda l’Inghilterra c’è Bukayo Saka, fermo a due. Ma in questo caso si parla di un titolare in pratica inamovibile per la squadra allenata da Garteh Southgate.

Marcus Rashford, i numeri in stagione con il Manchester United

Rendimento però differente rispetto a quanto visto finora in Premier League. Con i Red Devils ha giocato 14 partite, su 16 turni di campionato. Tredici le presenze dal primo minuto e 4 goal realizzati per la squadra di ten Hag. E una convivenza lì davanti con Cristiano Ronaldo non è più un problema, dato che il portoghese ha rescisso il suo contratto con gli inglesi.

Due invece gli assist per i suoi compagni, così come sono state 2 le gare saltate per infortunio. Meglio In Europa League, dato che nelle 4 gare disputate (1 sola da titolare le altre 3 subentrando dalla panchina, 2 invece i match saltati per infortunio). Ha segnato 3 goal e ha messo a referto un assist.