Buffon e Ilaria D’Amico, è crisi nella coppia? Arriva il messaggio ufficiale

Ilaria D’Amico smentisce le voci di una nuova presunta crisi nel rapporto con Gigi Buffon, lo fa ai microfoni di Striscia la notizia.

Quinto ‘Tapiro d’oro‘ in carriera per Ilaria D’Amico. Glielo ha consegnato Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia per i bassi ascolti del suo programma su Rai 2. Per ora è un flop “Che c’è di nuovo”, la trasmissione che vede ‘al timone’ l’ex volto di Sky Sport.

“Io vorrei rimanere, dato che sono stata chiamata per questo progetto. Avete mai visto un nuovo programma d’informazione, su una rete che deve riaffermarsi anche negli ascolti, che pronti via fa boom? Ci vuole tempo per farlo crescere”. Queste le parole della conduttrice che ha accettato di buon grado il Tapiro e ha dato le sue spiegazioni sul momento che sta vivendo il programma in tv.

Ilaria D’Amico e la presunta crisi con Gigi Buffon

“Quindi non lo cancellano?“, Incalza Staffelli, con l’obiettivo di strappare qualche informazione in più alla conduttrice. “Le informazioni che ho io sono di assoluta tranquillità. E Gigi (Buffon, ndr) fa il tifo per me: io e lui andiamo d’accordissimo”. Getta acqua sul fuoco la D’Amico, sulle voci che vedevano la coppia in crisi. La smentita quindi arriva, indirettamente, dalla diretta interessa. Che aveva capito benissimo dove la conversazione sarebbe andata a parare.

Non c’è, quindi, aria di maretta in casa Buffon-D’Amico. La coppia, affiatata ormai da diversi anni, aveva conquistato le prime pagine dei rotocalchi di gossip diversi anni fa. Quando si era iniziato a parlare del flirt tra i due, nel 2014. Con l’ex Juventus che avrebbe tradito la modella Alena Seredova proprio per Ilaria D’Amico.

Eppure della presunta crisi tra i due si era già parlato diversi mesi fa. E la bella conduttrice ai microfoni di F aveva affrontato questo discorso. Rivelando come le difficoltà del loro rapporto fossero alle spalle.

Una crisi superata

“Lui voleva fare una smentita, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero. Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto che ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata”.