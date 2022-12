Cristiano Ronaldo, ora è davvero finita: gesto sconvolgente

Un periodo davvero complicato per Cristiano Ronaldo, le polemiche infatti non si fermano nemmeno al Mondiale, l’ultimo gesto è sconvolgente.

Affronterà domani la Svizzera, il Portogallo. Calcio d’inizio alle 20:00 (ora Italiana), per l’ultimo ottavo di finale di Qatar 2022. I lusitani arriveranno al match, forti del primo posto nel loro girone, nonostante l’ultima sconfitta con la Corea del Sud a giochi fatti e con la qualificazione al prossimo turno in tasca.

Gli appassionati di calcio sognano, neanche a dirlo, la finale tra l’Argentina di Lionel Scaloni e la selezione allenata da Fernando Santos. Incrocio che potrà andare in scena solo se entrambe le nazionali batteranno tutte le prossime avversarie fino alla gara più importante, quella che assegnerà la Coppa del Mondo.

In Portogallo ‘fanno fuori’ Cristiano Ronaldo

Il vero ‘The last dance’ tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E forse non potrebbe esserci epilogo più bello per due delle carriere più leggendarie nella storia del calcio. Eppure in Portogallo si parla tantissimo di CR7 e della possibilità di non vederlo titolare nella prossima partita con la Svizzera.

Il quotidiano ‘A Bola’ ha lanciato un sondaggio, proprio sull’ex Manchester United. La domanda è stata la seguente: “Cristiano Ronaldo merita di giocare dal 1’?“. Verdetto impari, solo il 30% di risposte affermative. Il restante 70% si è schierato contro, per loro non dovrebbe giocare titolare in nazionale.

Eppure Cristiano è la star del Portogallo, il capitano, il top scorer con 118 reti, quello con più presenze: 194. Ha ‘timbrato il cartellino’ anche in Qatar, alla prima contro il Ghana, poi ha giocato 82’ contro l’Uruguay e circa un’ora con la Corea del Sud, ma senza brillare.

C’è però anche la polemica, neanche tanto nascosta, con il C.t. Fernando Santos. Un cambio che CR7 non ha apprezzato. Secondo il labiale del portoghese – di averlo sostituito ancora una volta: “Non vedi l’ora di togliermi, eh? Vaff…“.

Clima tutt’altro che sereno, quello che si sta creando, e che si era già creato molto prima del Mondiale, intorno al portoghese. Per Ronaldo questa in Qatar sarà l’ultima edizione della Coppa del Mondo, a 37 anni. Il miglior risultato resta il quarto posto nel 2006. Nel 2010 è uscito agli ottavi, nel 2014 ai gironi e nel 2018 di nuovo agli ottavi, dopo aver vinto Euro 2016.

I numeri che condannano Ronaldo

Nemmeno i numeri arrivano in soccorso di Cristiano. Il suo Portogallo ha impressionato: quinto miglior attacco, quarto miglior possesso palla, quinta nazionale con più dribbling e settima per tiri in porta.

Mentre l’ex Juventus ha soltanto un goal su rigore, zero assist, un paio di cross per i compagni e soltanto il 50% di dribbling riusciti e una media di appena il 55% riguardo alle azioni portate a termine. L’ultimo dato riguarda lo 0,66% di tiri in porta a partita. Dati raccolti da ‘A Bola’ che fotografano meglio tante opinioni il momento che Cristiano Ronaldo sta vivendo.