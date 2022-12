Ultim’ora Pelé, altro aggiornamento: tutti in ansia per il campione brasiliano

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pelé, ricoverato in Brasile nei giorni scorsi. Tutti i tifosi trattengono il respiro.

Il Brasile deve ancora giocare il suo ottavo di finale contro la Corea del Sud, calcio d’inizio previsto per le 20:00 (ora italiana). In tanti però si chiedono se Neymar sarà in campo. Le condizioni del numero 10 verdeoro destano preoccupazione, non gioca dalla prima partita del girone contro la Serbia, quando uscì per un infortunio nel secondo tempo.

Le immagini della sua caviglia, dopo un contrasto, hanno fatto il giro del mondo. Diventando subito virali sui social. Il calciatore in forza al Paris Saint-Germain però è tornato ad allenarsi con il pallone e potrebbe essere della partita, contro Son e compagni.

Le condizioni di Pelé e le indiscrezioni sulle cure

Non c’è però soltanto ‘O Ney’ e la sua caviglia al centro dell’attenzione. Il mondo, infatti, è con il fiato sospeso per le condizioni di Pelé. Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo del nuovo ricovero della leggenda brasiliana. Le ultime indiscrezioni sul suo stato di salute, riportavano delle cure palliative e che l’ex calciatore non rispondeva più alla chemioterapia.

Gli ultimi aggiornamenti su ‘O Rey’ li ha dati sua figlia, Kely Nascimento, in un’intervista televisiva al programma Fantastico del canale Globo. Pelé è in cura per l’infezione polmonare a seguito del Covid-19 che il padre ha contratto tre settimane fa.

“Al momento è ricoverato per un’infezione polmonare. Non è nel reparto di terapia intensiva, è in una stanza normale. Quando starà meglio tornerà a casa. Non è a rischio, è in cura. Non sta dicendo addio in ospedale. È malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare“.

Le parole della figlia di ‘O Rey’ tranquillizzano tutti

Negli ultimi giorni si erano rincorse voci preoccupanti sul più grande numero 10 del Brasile. Ne aveva parlato il commissario tecnico verdeoro, Tite. Così come Kylian Mbappe, rivelando cosa si fossero i due quando si sono incontrati.

Ora però si può tirare un sospiro di sollievo, almeno in parte. Stando alle parole della figlia, infatti, Pelé non sarebbe in pericolo di vita. Ricoverato in ospedale, sì, ma in cura. Intanto però gli omaggi del mondo del calcio a ‘O Rey’ non si fermano, nemmeno in Qatar, dove si sta disputando la Coppa del Mondo, con il suo Brasile ancora in corsa e accreditato come una delle possibili vincitrici.