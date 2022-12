Mario Balotelli, l’ultimo messaggio arriva al cuore dei tifosi: brividi

Torna a far parlare di sé Mario Balotelli, questa volta però nessuna polemica, il suo gesto fa commuovere tutti tifosi.

Oggi gioca al Sion, in Svizzera, dopo l’esperienza in Turchia con Adana Demirspor. Ma Mario Balotelli continua a fare notizia e nel calcio, come nella vita, ‘mai dei mai’, magari per lui nel futuro ci sarà ancora la Serie A. Trentatré anni ancora da compiere per Supermario, che nell’ultima parte della sua carriera ha girovagato per l’Europa e non solo.

Nessuna ‘Balotellata’ questa volta, nessun colpo di testa. Mario è tornato sotto la luce dei riflettori, per un gesto bellissimo. Immortalato e poi condiviso sui suoi profili social. E al centro c’è la sua famiglia, sua figlia. Nata dalla relazione con Raffaella Fico.

Balotelli e la foto con la figlia per i suoi 10 anni

L’attaccante e l’ex concorrente del Grande Fratello si sono ritrovati insieme per festeggiare il compleanno di Pia. Per i suoi 10 anni. “Amore della mia vita, auguri“, è il messaggio dell’ex nerazzurro rivolto alla figlia. Parole scelte a corredo della foto che li ritrae insieme davanti a una torta a tema Stranger Things.

I figli cambiano la vita, non è una farse fatta, ma quello che è accaduto anche a Mario. E Pia occupa un posto importantissimo nel cuore dell’attaccante. Nel campionato svizzero, finora l’attaccante ha giocato 9 partite su 10, ha saltato solo un match: non convocato in quell’occasione.

Sei le apparizioni dal primo minuto, le altre 3 invece è subentrato dalla panchina. Balotelli è tornato anche a segnare a raffica: 5 i centri stagionali finora. Contratto fino al 2024 con la squadra elvetica, poi si vedrà. Ma quando si parla di Supermario non si può dare nulla per scontato.

Balotelli e l’ultima polemica in Svizzera

Nemmeno le polemiche. Dopo il gol segnato su rigore in apertura del match contro il San Gallo (poi perso per 2-7), l’attaccante ha mostrato una maglia con disegnato un ombrello. “Se sapete cosa significa svizzeri…“, scrive poi su Instagram a commento della sua particolare esultanza. L’indole è sempre la stessa.