Wanda Nara, la camicia si apre e il web si infiamma: il dettaglio è bollente (FOTO)

Wanda Nara si è fatta un regalo di compleanno, un shooting fotografico e uno scatto è stato condiviso sui social, i suoi fan sono impazziti.

Compirà 36 anni il 9 dicembre Wanda Nara, festeggerà lontano da Mauro Icardi la bella showgirl. Ma non si possono escludere sorprese o colpi di scena. Negli ultimi mesi infatti i due si sono resi protagonisti di un chiacchierassimo tira e molla, con in mezzo un terzo incomodo: il rapper L-Gante.

E proprio quest’ultimo è stato al centro, secondo le ultime notizie di gossip, dell’ultimo post della bella imprenditrice. Nessuna foto questa volta, ma un messaggio ricco di riflessioni dopo il loro ultimo incontro: “Mi piace l’interesse, il reciproco, che non nasconde chi è. Mi piace il desiderio, il fuoco, ciò che può essere spento. Ciò che è autentico, ciò che è intenso, ciò che non è viziato. Mi piace ciò che, vicino o lontano, rimane”.

Wanda Nara, l’ultima foto per i fan è da urlo

Parole che sicuramente non avranno fatto piace a Mauro Icardi. Nel frattempo la bella argentina sui suoi profili social ha condiviso anche un nuovo scatto, che fa parte di uno shooting fotografico, che ha letteralmente fatto impazzire il web. Una foto da urlo, con Wanda in lingerie e il suo fisico mozzafiato in risalto. Inutile dire che ha fatto il ‘pieno’ di like anche questa volta.

A tutto questo, fa da corollario il suo compleanno e quello del suo truccatore Kenny Palacios, che è ance il migliore amico della showgirl. Ma anche questo ha fatto notizia, perché lo stesso L-Gante, intervistato da Luzu Tv, ha fatto una rivelazione. Il cantante si è lamentato del fatto di non essere stato invitato alla festa: “Oltre al fatto di non avermi invitato mi ha dato pure buca. Non siamo usciti. Un atteggiamento un po’ tossico ci può stare. Ma io non combatto mai”.

Due pretendenti per Wanda, ma il copione è lo stesso

Se con Mauro Icardi è stato, e forse è ancora, un lungo tira e molla, con L-Gante Wanda sembra aver attuato lo stesso copione. Con l’attaccante del Galatasaray però sembra essere stata messa una pietra sopra alla loro relazione e lo avrebbe la stessa showgirl. Lo ha rivelato Guido Zaffora, svelando che la recente luna di miele con Maurito sia stata soltanto “Un minimo tentativo“, parole di Wanda. Che ha inoltre confermato come i due siano separati da ottobre.

Due pretendenti, tante voci, notizie e indiscrezioni. Wanda intanto si è regalata un nuovo shooting fotografico e i suoi fan non possono che esserne contenti.