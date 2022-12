Ultim’ora, Chiellini torna alla Juve: tifosi pazzi di gioia

Giorgio Chiellini ha riabbracciato la Juventus e i suoi tifosi. Il difensore campione d’Europa con la Nazionale è tornato alla Continassa.

La sosta per i Mondiali doveva servire ai club di tutta Italia, ma anche di tutto il mondo, per recuperare le energie spese in questo fitto calendario e magari per ritrovare pure alcuni elementi che fin qui si sono visti poco.

Ci sono infatti diversi calciatori che da inizio stagione ad oggi hanno visto il campo veramente con il contagocce. Ne sa qualcosa la Juventus che per la prima parte di campionato, e delle coppe, ha dovuto fare a meno di elementi fondamentali come Federico Chiesa e il figlio prodigo Paul Pogba.

Il francese, dopo il periodo passato con addosso la maglia del Manchester United, è tornato alla Continassa per fare nuovamente grande la Vecchia Signora. Peccato, però, che alcuni problemi al ginocchio lo abbiano costretto all’intervento chirurgico tenendolo così lontano dal terreno di gioco per un bel po’. Rammarico anche la Francia campione del mondo in carica che nella kermessa iridata che si sta tenendo in Qatar avrebbe ben volentieri convocato anche il classe 1993 bianconero.

Chiellini torna a casa: la Juve ritrova il suo Re

Invece, questo periodo di sosta, rischia di trasformarsi in un vero e proprio momento da incubo per la Juve che da giorni è ormai costretta a fare i conti con un terremoto in piena regola. Come è noto da settimane, alcune intercettazioni telefoniche hanno puntato i riflettori sul club piemontese che ora rischia di essere accusata di falso in bilancio.

Colpa di alcune vicende legate alle plusvalenze fittizie e agli stipendi dei calciatori non propriamente chiari. Insomma, quello che doveva essere un periodo tutto sommato benevolo, ha dato alla Juve il colpo di grazia. Sia chiaro, è presto per saltare a facili conclusioni. Tuttavia, le dimissioni lampo di tutto il consiglio di amministrazione bianconero, capitanato dal presidente Andrea Agnelli, non sembrano un segnale affatto positivo.

Un peccato per l’ambiente e per il popolo juventino che aveva iniziato a credere alla rincorsa al primo posto. Ora, invece, la squadra di Massimiliano Allegri rischia di essere fortemente condizionata da ciò che sta succedendo fuori dal campo. Dovrà quindi essere bravo il tecnico livornese, al momento ancora ben saldo alla guida del club, a tenere il gruppo unito e ad evitare un calo di concentrazione da parte dei suoi.

Tifosi in delirio per il ritorno del difensore

Ultimamente, però, anche una buona notizia ha toccato il cuore dei tifosi della Juventus. Come immortalato dai canali social della Vecchia Signora, poco fa si è rivisto nel centro sportivo bianconero il difensore del Los Angeles, Giorgio Chiellini. Il trentottenne nato a Pisa dopo aver vinto Euro2020 con la Nazionale italiana, ha deciso di togliersi dal giro del calcio che conta ed è andato a cercare fortuna negli Stati Uniti.

In questo momento di sconforto, tuttavia, l’ex capitano bianconero ha capito che era arrivato il tempo di tornare a fare visita ai suoi ex compagni. La carriera di Chiellini non durerà ancora molto, chissà perciò che la Juve non abbia in serbo per lui un posto in dirigenza. Al momento diversi incarichi sono vacanti.