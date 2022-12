Lutto in Serie A: morto uno dei simboli di un club eccellente

Un nuovo lutto colpisce la Serie A e il mondo del calcio. Tutto il cordoglio di un club italiano espresso con un comunicato.

Una vita tutta famiglia e lavoro, un uomo legato a una delle realtà più in vista della Serie A. E il mondo del calcio si è unito al cordoglio e al dolore della famiglia. Ha combattuto a lungo contro una malattia che lo ha portato via dai suoi cari.

Il Sassuolo calcio, inoltre sul suo sito internet a ha diramato un comunicato nelle scorse ore. ‘Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Lanfranco Messori, fondatore della “Sartoria Messori” e del brand “Messori”, realtà di livello internazionale che da tantissimi anni crea e realizza gli abiti di rappresentanza del Sassuolo Calcio.

La società neroverde, con i propri dirigenti, calciatori e staff tecnico, esprime le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Messori e in particolare alla moglie Germana e al figlio Gianmarco‘.

Il ricordo del figlio

Lanfranco Messori se n’è andato a 76 anni, dopo una lunga battaglia con la malattia. Morto la notte tra martedì e mercoledì all’ospedale di Sassuolo dove era ricoverato da una settimana. Nel 1976, insieme all’adorata moglie Germana, ha fondato la ‘Sartoria Messori’, realtà di eccellenza, stimata a livello internazionale per l’altissima qualità dei suoi abiti da uomo su misura simbolo di eleganza.

“Mio padre ci lascia un’importante eredità professionale ma prima di tutto umana. – Afferma il figlio Gianmarco, stilista e Ceo dell’azienda di famiglia nella quale è entrato già alla metà degli anni Novanta –. Da quando, sei anni fa, mamma è stata male, lui ha deciso di dedicare tutta la sua vita a prendersi cura di lei, assistendola e restando sempre al suo fianco, con totale dedizione e sempre con il sorriso. E’ stato un autentico esempio di amore per noi tutti”.

“Il mio ricordo di papà – prosegue il figlio Gianmarco – non è tanto in azienda, ma accanto alla mamma. In questi sei anni ogni tanto veniva in sartoria, per portarci un saluto, ed era sempre bello vedere com’era accolto da tutti. Ha passato a me il ‘testimone’ completamente nel 2007, e sapeva che avrei portato avanti la nostra realtà con il suo stesso amore e passione. Ma il suo posto era con mamma: proprio martedì pomeriggio l’ho accompagnata in ospedale da lui, per salutarlo. Mamma è ancora lucida: si sono dati quello che, dopo poche ore, sarebbe stato il loro ultimo saluto. Sono contento si siano potuti vedere un’ultima volta”.

Il legame con la squadra neroverde

Messori era anche un grande appassionato di calcio, seguiva la sua squadra del cuore, il Sassuolo, di cui la maison è infatti sponsor da tanti anni. I giocatori neroverdi vestono un’esclusiva collezione Messori che esalta etica del lavoro e made in Italy. Valori che da sempre contraddistinguevano il fondatore della ‘Sartoria Messori’.