“Non ho alcun rapporto”, retroscena Mauro Icardi: sono tutti senza parole

Nuove e clamorose rivelazioni su Mauro Icardi. Un rapporto che non esiste più e una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Mauro Icardi. Quello di Qatar 2022 poteva essere il suo Mondale, quello della definitiva consacrazione, come uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi. Invece il presente racconta tutta un’altra storia. Il talento dell’argentino non è in discussione, in carriera ha toccato vette altissime, come nel periodo all’Inter da numero 9 puro e capitano.

Oppure quando ha giocato con la nazionale argentina, al fianco di campioni come Messi e Di Maria. Eppure il suo rendimento negli ultimi anni è drasticamente calato. Il calciatore visto nei suoi primi anni in nerazzurro è un lontano ricordo. Il PSG lo ha prima messo in disparte e poi ceduto in prestito al Galatasaray.

Mauro Icardi e la confessione della sorella Ivana

Più concentrato sulla sua situazione sentimentale che sul campo. Qualcosa che Maurito ha pagato a carissimo prezzo. Gli eccessi della sua vita provata hanno frenato la sua carriera, probabilmente, sul più bello. Di lui ha parlato anche sua sorella Ivana, rispondendo a una domanda sui social.

“No, non abbiamo un rapporto: comunque, e prima che me lo dicano altri, dico che tengo sempre le porte aperte come per chiunque della mia famiglia che abbia bisogno di un appoggio, indipendentemente dai problemi che ci possano essere e me ne prenderei cura, sia chiaro. Quindi, per quelli che mi dicono di aiutarlo… Non ha bisogno di aiuto ma se me lo chiedesse, io sarei qui“.

Un rapporto quindi ad oggi inesistente, forse ance per le scelte fatte dal ragazzo. Il tira e molla con Wanda Nara. Sua (ex?) moglie e procuratrice. E sicuramente Ivana e la showgirl argentina non vanno poi così d’accordo, sempre la sorella dell’attaccante non ha mai nascosto di non avere grande stima per l’imprenditrice.

Una storia finita: le pretese di Maurito e l’entrata in scena di L-Gante e China Suarez

Tra l’altro la relazione tra i due sembra essere arrivata all’epilogo. Wanda ha confessato di essere divorziata da ottobre. Nonostante Maurito abbia provato a riconquistarla più volte, anche le vacanze insieme alla Maldive si sono rivelate un buco nell’acqua. La Nara ha spiegato che le pretese familiari del calciatore, ovvero di farla restare in ambito più materno e casalingo, sarebbero all’origine della rottura.

C’è poi il tradimento del calciatore, con la modella argentina China Suarez, mentre la compagna si è tuffata nelle braccia del rapper L-Gante. Sicuramente Ivana Icardi ha aggiunto solo un’altra puntata alla lunga telenovela che ha per protagonisti Wanda e Mauro. Telenovela che continua ad andare avanti a colpi di post social tra i due.