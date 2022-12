Ludovica Pagani da sogno in spiaggia: un dettaglio scatena i fan (FOTO)

Uno nuovo scatto, un post sui suoi social network e Ludovica Pagani infiamma il web e fa impazzire i suoi fan.

Uno dei volti più conosciuti su Instagram, oltre tre milioni di followers su Instagram. Ludovica Pagani è una popolarissima youtuber, popolarissima nella community dove carica i suoi contenuti. Ma anche giornalista, una delle conduttrici di Sky Sport, alle prese con gli E-Sports. Modella, deejay e producer musicale.

Dà l’impressione di non volersi fermare mai la bellissima 27enne bergamasca. Ha partecipato anche alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. La presentatrice, giornalista e influencer di Cologno, 3,2 milioni di follower su Instagram e un milione su Tik Tok, è stata Nominata da Forbes Italia tra le 100 under 30 più influenti del futuro.

Non solo i social per Ludovica Pagani

Pagani ha iniziato l’attività sui social sei anni fa, partendo da collaborazioni con i brand di moda, per poi arrivare a lavorare con il mondo sportivo. Laureata in Management, nel 2017 Ludovica ha co-condotto il programma sportivo “Gokartv” a Sportitalia. Per poi diventare inviata nel 2018 a “Quelli che il calcio”. Durante il lockdown ha presentato “Fuori dal balcone” sempre su Sportitalia.

Il suo ultimo scatto, condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, però ha mandato in visibilio i suoi fan. Una foto in spiaggia, al tramonto e lei bellissima in costume da bagno. Ha approfittato di questo ponte per concedersi un paio di giorni di vacanza.

Salita alle luci della ribalta anche nel mondo del calcio, non solo per motivi legati al lavoro. La rivista Chi, nei mesi scorsi infatti, aveva pizzicato l’influencer e Stephan El Shaarawy della Roma di nuovo insieme. I due hanno avuto una relazione e sono stati visti insieme anche alla Baleari, in vacanza.

Le ultime foto dalle spiagge Dubai

La vita da influencer che va di pari passo con le altre attività lavorative in cui è impegnata. Dopo la gaffe di qualche anno fa in cui sbagliò a leggere la classifica, la classe 1995 si è rifatta con gli interessi migliorando tutte le sue competenze.

Ludovica, in questo particolare periodo dell’anno, sta pubblicando immagini spettacolari sul suo profilo di Instagram. La bergamasca, anche oggi, ha incendiato il mondo del web pubblicando una fotografia sublime. Direttamente da una spiaggia di Dubai, la showgirl ha messo in mostra un doppio panorama da urlo.