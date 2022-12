Pelé, annuncio davvero toccante: lacrime nel mondo del calcio

Ha parlato Pelé dall’ospedale di San Paolo, dove è ricoverata la leggenda del calcio. Parole davvero toccanti quelle di ‘O Rey’.

Il Brasile saluta il Mondiale. Neymar e compagni si fermano ai quarti di finale di Qatar 2022. Escono ai rigori e le lacrime dei verdeoro a fine partita hanno fatto il giro del mondo. Eppure dopo la rete di ‘O Ney’ sembrava tutto in discesa, nonostante una partita complicatissima, con i centrali della Croazia sugli scudi, così come Livakovic che era riuscito a disinnescare diverse palle goal della nazionale di Tite.

Lacrime in campo, lacrime sugli spalti e in Brasile. La selezione verdeoro era la più accreditata per la vittoria finale, insieme alla Francia. Ma alla magia del numero 10 del PSG, per la prima volta davvero determinante in nazionale, ha però risposto Bruno Petkovic. Due goal arrivati nei tempi supplementari, poi i rigori. E ancora una volta dagli undici metri si è esaltato il portiere croato, che para un penalty a Rodrygo, mentre a spegnere definitivamente i il sogno mondiale e il palo che Marquinhos centra al quarto calcio di rigore.

Neymar un record che lascia comunque l’amaro in bocca

Torna a casa il Brasile, il commissario tecnico Tite lascia la selezione. Lo aveva già annunciato il tecnico, qualunque fosse stato l’epilogo della Coppa del Mondo. E il ‘toto nomi’ per il suo successore è già iniziato. Curiosità poi intorno anche Neymar, che dovrà decidere se continuare, o meno, con la sua nazionale. La delusione è tanta ovviamente. Non è bastato il suo recupero lampo.

Eppure quella con la Croazia per il numero 10 rimarrà qualcosa di storico. La partita dell’aggancio a Pelé. Tutti e due hanno realizzato 77 goal con la maglia verdeoro, con la differenza che Pelé lo ha fatto in 91 partite (media 0,84), mentre Neymar ne ha impiegate 124 (media 0,62). In ogni caso, i numeri dicono 77 reti a testa. Ma la voglia di festeggiare è comunque poca.

‘O Rey’ però prova a lenire la delusione. Dall’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo dov’è ancora ricoverato, la leggenda del calcio, nonostante il dolore per la sconfitta, manda un messaggio affettuoso proprio a Neymar, via social. Congratulandosi per la rete realizzata e il record ottenuto.

Le parole di Pelé per Neymar

“Ti ho visto crescere, ho fatto il tifo per te ogni giorno e finalmente posso farti i complimenti per aver eguagliato il mio numero di gol con la Seleçao. Noi due sappiamo che questo è molto più di un numero. Il nostro maggior dovere, come atleti, è di ispirare i nostri colleghi di oggi e le prossime generazioni e, soprattutto, ispirare tutti coloro che amano il nostro sport“.

“Purtroppo, non è un giorno felice per noi, ma tu sarai sempre una fonte di ispirazione calcistica. Io ho notato che più il tempo passa, e più il nostro legame si rafforza. Il mio record venne stabilito quasi 50 anni fa e finora nessuno lo aveva avvicinato. Tu ci sei riuscito, ragazzo, e questo accresce il valore della tua conquista“.