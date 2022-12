Terribile infortunio per un campionissimo, si rompe la gamba: stagione finita

Stagione finita per il noto calciatore. Il grave infortunio rimediato nei giorni scorsi lo terrà lontano dai campi per moltissimo tempo. L’annuncio su Instagram.

Qatar 2022 ha le sue due prime semifinaliste: Argentina e Croazia, dopo i rispettivi successi ai calci di rigore, contro Olanda e Brasile, hanno infatti raggiunto il penultimo atto della manifestazione che le metterà difronte martedì prossimo nel match in programma alle 20.00 italiane.

Penultimo atto che proveranno ovviamente a raggiungere anche Inghilterra, Francia, Marocco e Portogallo che, oggi alle 16.00 e alle 20.00, si affronteranno nelle due ultime due sfide dei quarti di finale che mettono in palio, per l’appunto, due posti nelle semifinali.

Un Mondiale che ci terrà quindi compagnia ancora per una settimana prima di chiudere i battenti domenica prossima quando verrà assegnata la ventiduesima Coppa del Mondo la quale, per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018, ha visto l’eliminazione alla fase a gironi della super quotata Germania di Hans Flick, posizionatasi al terzo posto nel gruppo E alle spalle di Giappone e Spagna e davanti alla Costa Rica.

Una Germania calcistica che, dopo l’amara eliminazione dal Mondiale, nelle scorse ore è stata scossa da una brutta notizia riguardante il portiere della Mannschaft e del Bayern Monaco, Manuel Neuer che, come da lui stesso comunicato tramite un post su Instagram, ha rimediato una frattura alla gamba destra a seguito di una caduta con gli sci che lo costringerà a saltare tutta la seconda parte della stagione 2022-2023 la quale, per lui, è praticamente finita.

Neuer, il 2022 finisce malissimo. Stagione finita per il portiere teutonico

Come anticipato la stagione 2022-2023 di Manuel Neuer è definitivamente finita. Uscito con la sua Germania alla fase a gironi di Qatar 2022, in seguito al terzo posto rimediato nel gruppo E alle spalle di Giappone e Spagna e davanti alla Costa Rica, il portiere classe ’86, nelle scorse ore, ha fatto sapere, tramite un post pubblicato su Instagram, di essersi fratturato una gamba a causa di una caduta con gli sci.

Un infortunio chiaramente grave che, sebbene non siano ancora stati comunicati i tempi di recupero, terrà lontano dai campi per moltissimo tempo l’ex Schalke 04 il quale non potrà aiutare il Bayern Monaco in Bundesliga e Champions League.

Bayern Monaco che quindi, non è da escludere, potrebbe intervenire sul mercato nelle prossime settimane per trovare un altro portiere, magari con un’operazione a basso costo, che rimpiazzi temporaneamente il 36enne di Gelsenkirchen.

Neuer, l’annuncio dell’infortunio via Instagram

Il 2022 di Manuel Neuer si è concluso come peggio non poteva. Dopo l’eliminazione dal Mondiale con la Germania, il portiere del Bayern Monaco ha rimediato anche un grave infortunio alla gamba destra che lo costringerà a stare lontano dai campi per moltissimo tempo. Un infortunio, figlio di una caduta con gli sci, del quale lo stesso portiere ha parlato poche ore fa su Instagram:

“Ciao ragazzi. Che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio. Mentre cercavo di schiarirmi le idee sugli sci, ho subito una frattura alla gamba. L’operazione di ieri è andata molto bene. Ringrazio l’equipe medica! Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me“.