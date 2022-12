Si è dimesso, clamoroso ribaltone in panchina: arriva Carlo Ancelotti

By

Arriva una notizia clamorosa su Carlo Ancelotti, l’allenatore del Real Madrid, Campione di Spagna e d’Europa in carica.

Si continua a parlare tantissimo dell’eliminazione del Brasile ai Mondiali in Qatar. Fatali i rigori contro la Croazia, dopo il vantaggio iniziale firmato da Neymar. Nel primo tempo supplementare. Poi il pareggio di Bruno Petkovic e proprio gli errori che hanno portato alla rete di Modric e compagni sono finiti sotto la lente d’ingrandimento. Più dei penalty sbagliati.

Ovviamente il primo responsabile, secondo stampa e addetti ai lavori, è l’ex commissario tecnico Tite, che intanto ha rassegnato le sue dimissioni. Non una novità vera e proprio, perché il tecnico aveva annunciato l’addio alla panchina verdeoro, con qualunque risultato.

Brasile, due i nomi per sostituire Tite

E ora tutti sono in attesa di capire chi sarà il nuovo C.t. del Brasile. Un tecnico che avrà un compito difficilissimo, tornare a vincere la Coppa del Mondo. Trofeo che manca dal 2002, quando Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo incantarono tutti con le loro giocate.

Secondo quanto riporta ‘UOL Esporte’, i nomi in corsa per il nuovo corso dei sudamericani, sarebbero due. Il primo è Pep Guardiola, ma lo spagnolo ha un contratto in essere con il Manchester City fino al 2025. Difficilissimo arrivare all’ex Bayer Monaco e Barcellona, visto anche il ricchissimo contratto che lo lega agli inglesi.

L’altro candidato, invece, è Carlo Ancelotti del Real Madrid. Campione di Spagna e d’Europa in carica. Dopo l’incredibile stagione dello scorso anno, culminata poi con il pallone d’oro a Karim Benzema.

Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile: una scelta ponderata. I motivi

L’ex allenatore di Milan, Chelsea, PSG e Bayer Monaco (tra le tante) avrebbe già allacciato i rapporti con la federazione brasiliana a ottobre. E inoltre sembra disponibile ad aprire a trattative concrete. Servirà però prima un traghettatore, dato ‘Re Carlo’’è legato fino al 2024 con i Blancos.

Ancelotti però sembra essere una scelta ponderata, non tanto per fama o palmares. Perché a Madrid allena già due gioielli verdeoro: Rodrygo e Vinicius Jr. Che sono il futuro della nazionale brasiliana. Senza dimenticare l’intenzione di Florentino Perez di mettere le mani su Endrick. Talento del Palmeiras, che a soli 16 anni ha già la fila delle big europee che lo osservano.

Un altro botto clamoroso di mercato del Real. Che continua a monitorare con grande attenzione il mercato sudamericano. Ma che rischia di perdere il suo tecnico.