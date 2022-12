Colpo Haaland, il suo futuro è in Serie A: arriva la conferma ufficiale

Erling Haaland potrebbe presto lasciare il Manchester City per volare dritto dritto in Serie A. La conferma è arrivata nelle scorse ore.

Qatar 2022 è ormai giunto nella sua fase più calda. Tra stasera e domani conosceremo infatti i nomi delle due finaliste che usciranno fuori dalle sfide che vedranno opposte l’Argentina alla Croazia e i campioni in carica della Francia al sorprendente Marocco.

Quattro partite in totale, considerando anche la finale per il terzo e il quarto posto, dopo le quali calerà il sipario sulla ventiduesima edizione della Coppa del Mondo alla quale, oltre all’Italia, non ha preso parte anche Erling Braut Haaland che, rimasto fuori dalla competizione a causa della mancata qualificazione della sua Norvegia, arrivata terza nel gruppo di qualificazione alle spalle di Olanda e Turchia, è tornato a lavoro con il Manchester City in vista del difficile impegno casalingo della settimana prossima contro il Liverpool di Jurgen Klopp negli ottavi di finale di Coppa di Lega.

Un Haaland che, tra qualche giorno di relax in Spagna e una visita a Maranello per acquistare una Ferrari, nelle ultime ore è balzato agli onori della cronaca per un’indiscrezione suggestiva che, qualora divenisse realtà, farebbe felici milioni di tifosi.

Haaland presto in Serie A, la conferma arriva da papà Alf

Come detto, Haaland, insieme ai nostri Azzurri, è sicuramente uno dei grandi esclusi di Qatar 2022, ormai giunto al suo penultimo atto prima della finalissima di domenica al termine della quale verrà assegnata la ventiduesima Coppa del Mondo.

Una Coppa del Mondo che, ovviamente, da quasi un mese a questa parte ha attirato su di sé l’attenzione di tifosi e appassionati che, solo ora, in attesa di vedere in campo Argentina-Croazia e Francia-Marocco, hanno volto lo sguardo a notizie extra Mondiale.

Notizie che, nelle ultime ore, hanno visto protagonista proprio l’attaccante del Manchester City del quale, in un’intervista a France Football, ha parlato il papà, Alf Inge che ha spiegato come il figlio potrebbe presto lasciare l’Inghilterra per andare a vincere anche negli altri tre principali campionati europei (Serie A, Liga e Ligue 1) nei quali non ha ovviamente ancora giocato:

“Erling potrebbe rimanere al City per 15 anni, perché si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club. Ma la mia impressione è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati. Potrebbe essere che vada così. In Germania c’è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro. Stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra”.

Haaland in Serie A: quali squadre possono realmente permetterselo?

Le dichiarazioni di Alf Inge Haaland in merito alle possibilità di vedere il figlio nel nostro campionato hanno ovviamente suscitato interesse e curiosità in tifosi e addetti ai lavori i quali hanno subito iniziato a domandarsi quali siano le squadre della nostra Serie A a potersi permettere realmente il fenomeno norvegese.

Un quesito, questo, che, almeno per ora, ha solo una risposta: nessuna. I più di 30 milioni di euro che il classe 2000 percepisce a stagione dal Manchester City sono infatti un ostacolo che nessun club del nostro campionato può attualmente aggirare. Sognare non costa nulla, certo, ma la realtà dei fatti è purtroppo questa.