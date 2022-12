“Relazione con un ex tronista”, clamoroso scoop su Georgina Rodriguez | Chi è lui

Uno scoop clamoroso su Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Notizia partita dalla Spagna ma che ha fato il giro del mondo.

Un binomio ‘vincente’. Una coppia di quelle che funziona, insieme dal 2016 a oggi. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la loro storia d’amore è diventata presto una cosa seria con la nascita della loro bambina Alana Martina. Figli, gioie, ma anche dolore perché insieme hanno dovuto affrontare momenti molto duri.

Il 18 aprile del 2022, infatti, la coppia sui social con una nota congiunta, ha svelato che durante il parto uno dei due gemelli che Georgina aspettava non ce l’ha fatta. Erano un maschio e una femmina: la piccola è venuta al mondo, al contrario del fratellino. Qualcosa che ha colpito ovviamente entrambi. CR7 non ha mai nascosto il suo dolore per quanto accaduto.

Dal dolore per il figlio allo scoop sul passato

“Il più grande dolore che un genitore può provare“. Così Cristiano Ronaldo annunciava sui social che uno dei gemellini, Angel, non ce l’ha fatta: è morto subito dopo il parto. Ne ha parlato anche a distanza di mesi. Durante una toccante intervista.

Cristiano però non è l’unico personaggio famoso nella vita sentimentale di Georgina. La bella modella, infatti, in passato avrebbe avuto una relazione con un tronista, Alberto Santana, celebre in Spagna, soprattutto per l’edizione iberica di Temptation Island. Uno scoop riportato dalla trasmissione iberica ‘Fiesta’ di Telecinco.

La giornalista di gossip Amor Romeira avrebbe scovato la notizia. Ovviamente né l’una, né l’altro hanno rilasciato commenti sulla rivelazione in merito a questa relazione del passato. Georgina, così come CR7, continua ad essere al centro dell’attenzione e sotto le luci dei riflettori e non solo per il suo passato.

Georgina Rodriguez e i post contro Fernando Santos

Negli ultimi giorni, infatti, la top model aveva catalizzato le attenzioni del mondo intero, con i post social contro il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos. L’allenatore dei lusitani, infatti, lo ha lasciato in panchina Cristiano nelle ultime due partite della sua nazionale.

Qualcosa che non è piaciuta al calciatore, né tantomeno alla sua compagna. “Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell’amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la tua arma più potente, né puoi difendere qualcuno che non lo merita. La vita ci insegna delle lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato. Cristiano. Ti ammiriamo“.

Poco prima del messaggio, l’immagine di Cristiano Ronaldo lascia il campo in lacrime, distrutto dopo aver perso quella che forse è la sua ultima partita di Coppa del Mondo, un’immagine che aveva fatto il giro del mondo.