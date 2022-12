Melissa Satta, nuovo flirt sulla neve | Pizzicata col figlio di un protagonista della Serie A

Melissa Satta ha ritrovato l’amore? La bella showgirl è stata pizzicata insieme al figlio di uno dei nomi più noti di tutta la Serie A.

Melissa Satta ha ritrovato l’amore? Sembra di sì, viste le ultime novità in campo sentimentale, che riguardano l’ex velina di Striscia la Notizia. Dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng, fatto di scintille, crisi, rotture e ripensamenti, la soubrette sarda ha chiuso la sua ultima storia d’amore, quella con l’imprenditore Mattia Rivetti.

E dovrebbe essere stato proprio lui ad aver messo la parola fine alla relazione tra i due, relazione che sembrava dovesse portare alla scelta di andare a vivere insieme. Poi il colpo di scena, inatteso e inaspettato. Non deve essere stato un momento facile per Melissa, che però sembra aver messo la delusione alle spalle.

Melissa Satta e l’incontro speciale a St.Moritz

Secondo quanto riporta The Pipol, infatti, a St.Moritz, dove di recente la modella è stata in vacanza, la presenza di Melissa Satta non è passata inosservata. ‘Pizzicatai insieme all’imprenditore bergamasco Stefano Percassi. Sarebbe stata un’amica in comune, Cristiana Corradi, a presentarli. Semplice amicizia, flirt o la nascita di una vera e propria relazione? Domanda lecita dato che in questo momento la showgirl è single.

Difficile però dare una risposta, Melissa Satta è da sempre molto riservata e attenta a non far trapelare nulla della sua vita privata. Non una novità, perché raramente parla di quello che accade nella sua sfera più intima. Un modo anche per proteggere il figlio Maddox. Frutto della relazione con l’ex marito, Kevin-Prince Boateng, otto anni fa. Inoltre il bambino è molto legato alla madre così come al suo celebre papà.

Ma chi è Stefano Percassi? Come detto è un imprenditore, quarantasettenne, figlio di più noto Antonio Percassi, capo della holding Odissea Srl e presidente dell’Atalanta. Famiglia conosciutissima nel mondo del calcio e che ha dato il via, alla rivoluzione che portato la squadra bergamasca dal giocarsi un posto in Serie A fino alla Champions League, con Gian Piero Gasperini in panchina.

Stefano, però, è anche tra l’altro il fondatore di Kiko, noto brand di cosmetici. Della sua vita privata non si sa praticamente nulla. Ma la sua vicinanza a Melissa Satta non è passata inosservata. La bella showgirl lo scorso ottobre aveva annunciato la fine della relazione con Mattia Rivetti. Ma le cause della rottura non sono mai state rese note. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, però, sarebbe stato il rampollo milanese, erede del fondatore del noto brand Stone Island, a mollare l’ex fiamma di Bobo Vieri.

Rivetti e il no alla convivenza con la Satta

Differenza di vedute proprio sulla convivenza. Lei, infatti, avrebbe chiesto a Rivetti di andare a vivere insieme e condividere il loro nido d’amore. Alla richiesta però sarebbe arrivato un secco ‘no’. Che ha lasciato Melissa piuttosto incredula, sicura com’era dei sentimenti dell’imprenditore nei suoi confronti. Mattia non se la sarebbe sentita di compiere un passo così importante e assumersi nuove responsabilità. Rottura inevitabile.

Pare che la Satta, inoltre, contasse anche sul bel rapporto che Rivetti aveva costruito con suo figlio Maddox ma l’imprenditore avrebbe scelto di tagliare la corda. Adesso il gossip su Stefano Percassi e una felicità che potrebbe essere stata ritrovata.