Sky fa felici i suoi clienti: in regalo diversi mesi di sport | Come usufruire dell’offerta

Con il Natale alle porte Sky ha pensato al regalo perfetto per tutti gli appassionati di calcio e più in generale di sport, ma non solo.

Quello di Qatar 2022 è un Mondiale sicuramente atipico. Il primo e unico giocato d’inverno, particolarità che non si ripeterà tra 4 anni, quando la Coppa del Mondo di si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Anche in questo in caso il calendario delle partite di campionato, e delle coppe europee, sarà modificato. Ma la competizione iridata si disputerà a inizio estate. Una scelta ponderata per evitare quanto accaduto nel 1994. Con match giocati sotto il sol leone estivo di mezzogiorno, come nella finale di Pasadena, in California.

In ogni caso però per gli appassionati di calcio le partite del Mondiale sono sempre un evento da non perdere. Che si sta avviando alla sua conclusione, sabato si giocherà la finalina, per il terzo e il quarto posto. Mentre domenica prossima sarà tempo di finale tra Argentina e Francia.

Il tutto mentre è già iniziata, ovviamente, la corsa al regalo di Natale. Tra idee curiose e ‘pensieri utili’ siamo tutti alla ricerca di qualcosa che non richieda intere giornate a spasso tra vetrine e negozi in cerca d’ispirazione. E Sky potrebbe arrivare in nostro aiuto.

Per Natale Sky ha il ‘regalo perfetto’

Per Natale 2022, infatti, è stato lanciato lo Sky box , che al prezzo di 39 euro, ci permette di regalare 3 mesi di intrattenimento o sport alle persone a noi care. Con tanto di decoder Sky Q incluso nella confezione. Il regalo perfetto ovviamente per gli appassionati calcio e dello sport in generale. Ma anche per chi ama il cinema o le serie tv, vista l’ampia gamma di offerte della piattaforma satellitare.

Sky box, infatti, include: Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, e quello con Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema. Due possibilità di scelta differenti, per tutti i gusti. Il tutto dentro una confezione confezione che include una card per l’attivazione dell’offerta e il decoder Sky Q con telecomando. Forse la scelta migliore per chi ama lo sport dato che nell’offerta sono comprese la partite di calcio (italiane e europee) la Formula 1 e la NBA. Non sarà scontento, però, nemmeno chi ama l’intrattenimento, con la possibilità di poter guardare X Factor e i documentari sugli argomenti più disparati, dalla storia alla cultura, passando per quelli dedicati allo sport.

Nel dettaglio per gli appassionati di calcio, il pacchetto ‘Sky Calcio’ comprende: le Super Leagues di Sky con più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a giornata, tutta la Serie BKT e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Con il pacchetto ‘Sky Sport’, invece, si potranno guardare: con la UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, ma anche tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

Sky Q: un gioco da ragazzi collegare il decoder

Collegare il decoder Sky Q al televisore, inoltre, è semplicissimo. Basta una tv dotata d’ingresso HDMI e la rete internet di casa. Fondamentale per poter accedere ai contenuti delle applicazioni di YouTube, Spotify, Prime Video di Amazon, DAZN e RaiPlay. Tutto in un unico dispositivo.

Per acquistare uno Sky box basta recarsi nei migliori negozi di elettronica. Ma si può trovare anche online, nei migliori store di e-commerce, come Amazon. Una volta scartato il regalo, attivare l’offerta sarà semplicissimo. Basta chiamare il numero gratuito 800 186 001 tenendo a portata di mano, il codice promozionale e i propri dati personali. Una volta completata la procedura di attivazione basterà collegare il decoder Sky Q al proprio televisore e alla rete internet di casa.