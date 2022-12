Lacrime per un amato giornalista sportivo: lutto in queste ore | L’annuncio sui social

Uno dei giornalisti sportivi più amati e conosciuti, legati al mondo del calcio, è stato colpito da un grave lutto nelle ultime ore.

Non sarà un Natale convenzionale per un notissimo giornalista sportivo. Un lutto, infatti, ha segnato la sua famiglia nelle ultime ore. Passerà le festività senza una figura importante, come ha ammesso lui stesso, il primo diverso da tutti gli altri.

È venuta a mancare la madre e l’annuncio è arrivato via social. Inutile dire che i commenti e le risposte sono arrivati a valanga, come il post è andato online. E sicuramente qualcosa è cambiata per sempre.

L’annuncio di Pierluigi Pardo sui social e la valanga di risposte e commenti

“Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre“. Queste le parole scelte da Pierluigi Pardo, sui suoi profili social, per annunciare la scomparsa madre, a cui era legatissimo.

L’immagine scelta li ritrae insieme a sorridenti, una foto dolcissima dei due. Il giornalista sportivo è uno dei volti più noti della televisione italiana, legati al calcio. Telecronista per DAZN, ma non solo dato che per l’emittente streamining segue e conduce anche altri programmi di approfondimento sul campionato di Serie A e sul calcio più in generale. Come ‘Supertele’ o ‘Parto con Pardo’. Inoltre dallo scorso gennaio è stato nominato nuovo coordinatore del calcio, sempre per DAZN.

Voce inconfondibile anche per i videogame, dato che in carriera è stato il commentatore anche per diverse edizioni di Pro Evolution Soccer e FIFA, nell’edizione 2022 in coppia con Lele Adani, alla ‘parte tecnica’. Prima di approdare a DAZN, ha lavorato a Sky e Mediaset, iniziando la sua carriera tra Stream e Tele +, oltre alle radio dell’etere romano. Ma è tuttora possibile ascoltarlo in fm (e non solo) sulle frequenze di Radio 24, nel programma ‘Tutti convocati’.

Dal 23 ottobre 2015 collabora come opinionista per il quotidiano sportivo Corriere dello Sport, nella rubrica ‘Tiki…PediA’. Mentre Dal 2 luglio 2022, con l’acquisizione da parte di LA7 dei diritti televisivi del Palio di Siena fino al 16 agosto 2025 compreso, la rete gli affida la conduzione delle telecronache con al fianco Giovanni Mazzini. Presente anche in RAI, Dal 15 ottobre 2022, infatti, conduce su Rai 2 il nuovo programma del sabato pomeriggio ‘Ti sembra normale?‘.

Pardo: la musica, i social e le amicizie con Antonio Cassano e Tommaso Paradiso

Pierluigi Pardo è molto attivo anche sui social, dove posta spesso gag con ex calciatori suoi amici, come Antonio Cassano. I due sono legati da una strettissima amicizia da diversi anni. Noto anche il suo rapporto con Tommaso Paradiso, e non disdegna di farsi riprendere mentre suona e canta, due delle sue passioni.

A Pierluigi e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutta la redazione di Calcionow.it.