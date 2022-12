Salta un’altra panchina eccellente, ora è davvero finita: il comunicato ufficiale

Un nuovo ribaltone in panchina, l’ufficialità arriva con un nuovo comunicato, dopo le tante indiscrezioni dei giorni scorsi.

Il Mondiale in Qatar sta lasciando importanti strascichi, in panchina e non solo Tante le deluse eccellenti in questa edizione della Coppa del Mondo. A partire che chi come Germania e Belgio non hanno superato la fase a gironi, con i primi che nonostante tutto hanno confermato Hansi Flick come commissario tecnico, ma hanno optano per un cambio ‘dietro la scrivania’. Oliver Bierhoff, infatti, non è più il direttore della nazionale teutonica.

Cambio in panchina per il Belgio invece. Roberto Martínez non sarà più il ct. dei Diavoli Rossi. E sul sito internet della federazione è stato messo un avviso di lavoro. Il casting per il nuovo allenatore è partito. Anche Luis Enrique ha lasciato la Spagna, anche lui dimissionario. Pesa la sconfitta con il Marocco agli ottavi di finale, ma il suo successore è stato già annunciato: De La Fuente, che arriva direttamente dall’Under 21 delle Furie Rosse.

Portogallo cambio in panchina dopo le recenti polemiche

L’ultimo ribaltone, in sala Mondiale, però riguarda il Portogallo. Con una nota pubblicata sul proprio sito la Federcalcio lusitana ha comunicato che Fernando Santos lascerà la panchina su cui si era seduto per la prima volta otto anni fa. Tante le polemiche nei suoi confronti per quanto accaduto in Qatar. L’allenatore era finto al centro di numerose critiche per le esclusioni dall’undici iniziale di Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e Rafael Leao, nella partita contro il Marocco. E proprio la nazionale nordafricana, vera grande sorpresa del torneo che si giocherà la finalina per il terzo e quarto posto con la Croazia sabato prossimo, ha eliminato il Portogallo nei quarti di finale.

“La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno concordato di concludere il viaggio di grande successo iniziato a settembre 2014. Dopo una delle migliori partecipazioni di sempre della nazionale nelle fasi finali del Mondiale, in Qatar, FPF e Fernando Santos capiscono che questo è il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo. Con Fernando Santos alla guida della nazionale, il nostro Paese ha vinto per la prima volta due competizioni internazionali: l’indimenticabile Euro 2016, in Francia, e la Nations League, nel 2019“.

“Oltre ai titoli vinti, Fernando Santos è diventato l’allenatore con più partite e più vittorie. È stato un onore avere un allenatore e una persona come Fernando Santos alla guida della nazionale. La FPF ringrazia Fernando Santos e il suo team tecnico per i servizi forniti in otto anni unici e crede che questo ringraziamento sia fatto anche a nome del popolo portoghese. Il Consiglio FPF inizierà ora il processo di scelta del prossimo commissario tecnico“, si legge nella nota della Federcalcio lusitana.

Tutti i possibili sostituti di Fernando Santos

I nomi per il suo sostituto sono già tanti. Il sogno però ha un nome ben preciso e mai, forse, come in questo caso tutte le strade porterebbero a Roma e alla società giallorossa. I tifosi portoghesi non hanno dubbi e vogliono José Mourinho come prossimo ct. Ipotesi ad oggi però molto complesso, visto il contratto che lega lo Special One alla società della famiglia Friedkin.

Gli altri nomi sono quelli selezionatore dell’Under 21 Rui Jorge. Poi ci sono: Leonardo Jardim e ad Abel Ferreira. L’altro nome forte, invece, è quello di Paulo Fonseca. Anche lui con un passato nella Capitale.