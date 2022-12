Kvaratskhelia via, maglia bianconera vicinissima: Napoli nell’angolo

I tifosi del Napoli potrebbero godersi ancora per poco e le giocate di Kvaratskhelia, il georgiano è vicinissimo alla maglia bianconera.

Tutti pazzi per Khvicha Kvaratskhelia. In primis i tifosi del Napoli, ma anche i suoi compagni di squadra e Luciano Spalletti. Il tecnico che in queste prime 15 partite di campionato ha portato la squadra azzurra in vetta alla classifica di Serie A, con 8 punti di vantaggio sul Milan Campione d’Italia, secondo. E il prossimo 4 gennaio sarà subito big match per Di Lorenzo e compagni, che affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi. Subito un test importante. Per misurare ambizioni e stato di forma dopo la lunga pausa.

Dodici partite giocate, su 15 giornate, 11 da titolare e una sola subentrando dalla panchina. Ha saltato le ultime tre, prima del Mondiale, per una lombalgia il georgiano. Sono bastate 12 partite a Kvaratskhelia per far innamorare tutti: 6 goal e 7 assist in campionato. Bottino incredibile per essere soltanto ai primi mesi in Italia. Ha brillato anche in Europa, in Champions League. Anche in questo caso sono i numeri del ragazzo a farla padrone: 5 partite su 6 giocate (tute da titolare, è rimasto a guardare solo contro il Glasgow Rangers in casa), 2 goal e 3 assist. Lasciando impietrita anche la difesa del Liverpool. Roba per pochi eletti.

I rinnovi di Kvara e Kim per allontanare le pretendenti

E ora il georgiano piace a tanti. Il Napoli però vorrebbe correre ai ripari, pronto a rinnovare il contratto a Kvaratskhelia, così come all’altro gioiello arrivato in estate, il sud coreano Kim. Anche lui finito nel mirino di altri club dopo le ottime impressioni destate in maglia azzurra, nelle prime 15 gare di questo inizio di stagione. È innegabile però, che in un momento come questo, con le squadre di calcio che fanno i conti con i bilanci da sistemare e i danni economici del Covid non ancora superati, una ricca offerta possa far vacillare chiunque.

Lo sanno bene anche in Inghilterra. I club della Premier League sono sempre molto attenti ai migliori calciatori del campionato italiano e a Napoli hanno già visto andare tanti prezzi pregiati negli ultimi anni. L’ultimo in ordine temporale è Kalidou Koulibaly. Che ha lasciato gli azzurri per andare a giocare con il Chelsea, prima di Tuchel e poi di Potter. Operazione da 38 milioni di euro, ma il senegalese sta facendo una fatica immensa ad imporsi.

Potrebbe ripetersi lo stesso film. Perché sul gioiello georgiano del Napoli ha messo gli occhi, il Newcastle. Lo riporta il prestigioso quotidiano britannico The Times. Il 21enne è nel mirino dei Magpies, la vera sorpresa fin qui della Premier League. I bianconeri, allenati da Eddie Howe sono terzi in classifica, a soli due punti dalla corazzata Manchester City, seconda. Per strappare Kvaratskhelia a Luciano Spalletti, inoltre, sarebbe pronta un offerta da 50 milioni di sterline, quasi 58 milioni di euro. A fronte dell’operazione da 10 milioni di euro, che lo portò dalla Dinamo Batumi in Italia.

Kvaratskhelia non è il primo calciatore del Napoli che piace al Newcastle

A dire il vero però il georgiano non è il primo calciatore del Napoli che interessa al Newcastle. Anche Victor Osimhen era finito al centro di tante indiscrezioni e voci di calciomercato, con il ricco club inglese pronto a fare la sua mossa. In questo caso però il nigeriano è rimasto agli ordini di mister Spalletti. È innegabile per coma la ricca proprietà saudita in questo caso possa fare la differenza.