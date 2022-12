Vlahovic va via subito: la Juve prende proprio lui al posto del serbo

Tante squadre pensano a Dusan Vlahovic già per gennaio, l’attaccate della Juve potrebbe partire e i bianconeri pensano al sostituto.

Sta per concludersi il Mondiale. Mancano solo le due partite, la finalina per il terzo e quarto posto e poi la finale, tra Argentina e Francia. Con la Coppa del Mondo vicino al suo epilogo, di conseguenza, si avvicina la ripartenza del campionato, fissata per il prossimo 4 gennaio.

E con gennaio si apriranno le porte anche del calciomercato, della sessione invernale. E uno dei nomi più chiacchierati in quest’ottica resta quello di Dusan Vlahovic, la Juventus sta passando un periodo di forte riflessione per il futuro, tra le vicende giudiziarie e le reali possibilità di mettere a segno degli affari importanti e i margini di manovra economici, in questo momento, non sono poi così ampi.

Vlahovic uomo mercato: tutte le squadre interessate al serbo

I big bianconeri piacciono sul mercato, squadre importanti hanno messo gli occhi sui senatori bianconeri e non solo. Tra questi ovviamente c’è anche il centravanti serbo, che forse è il giocatore che fa più gola di tutti. Un investimento importante da parte della Juventus per portarlo a Torino, dalla Fiorentina. Ma nella prima parte di stagione ha anche ricevuto molte critiche per alcune delle prestazioni offerte. Nonostante questo l’attaccante resta un patrimonio della società.

Servirà una grande offerta quindi per portarlo via. E le squadre che lo starebbero contendendo sono cinque: il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Chelsea, il Manchester United e l’Arsenal. Tutti alla finestra, tutte interessate al ragazzo. Ma davanti a tutti, stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, ci sarebbero proprio i parigini. Che devono fare i conti con l’eventuale partenza di Lionel Messi, lì davanti. Il contratto dell’argentino, infatti, è in scadenza nel 2023. Anche se il club francese può vantare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Ma le voci di un suo possibile approdo in MLS, all’Inter Miami di Beckham, non si placano.

Per quanto riguarda il Bayern Monaco, invece, la questione sembra essere più semplice. Perso Robert Lewandowski in estate, non è arrivato un attaccante in grado di non far rimpiangere il polacco. E Vlahovic sembra essere uno dei nomi che piacciono di più in Germania e con la Juventus è stata recentemente chiusa l’operazione de Light. Che ci sia il ‘bis’ all’orizzonte?

La premier League torna a pensare all’attaccante della Juventus e i bianconeri puntano il sostituto

Capitolo inglesi. Il Chelsea deve ancora capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku e Pierre Emerick Aubameyang non sta impressionando. Potrebbe servire una nuova punta a Potter. Anche in questo caso si pensa al serbo. Mentre il Manchester United deve rimpiazzare Cristiano Ronaldo, dopo l rescissione del contratto, mentre Marcus Rashford piace sempre all’onnipresente, in ottica mercato, PSG.

L’Arsenal, invece, durante i Mondiali ha perso per diversi mesi Gabriel Jesus, uno dei migliori calciatori della squadra di Arteta. Serve anche in questo caso un sostituto e l’interesse proprio per Vlahovic non è una novità. Dato che già in passato aveva già provato ad acquistarlo, quando giocava con la maglia della Fiorentina.

In tutto questo c’è la Juventus, il club bianconero infatti starebbe già pensando al sostituto del serbo, per non farsi trovare impreparata. In questo caso il preferito a Marcus Thuram, che domenica si giocherà la finale di Coppa del Mondo con la Francia.