Ines Trocchia questa volta esagera in intimo: si intravede quasi tutto (FOTO)

Ines Trocchia fa perdere la testa a tutti con le ultime due foto pubblicate su Instagram. Scatti che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Non passa certo inosservata Ines Trocchia, modella campana ex volto di Sportitalia. Trasmissione televisive e servizi fotografici, così si è conquistata notorietà e milioni di fan (1,5 milioni di followers su Instagram). Nata a Nola, in provincia di Napoli, il 22 dicembre 1994.

Seguitissima grazie anche al suo fisico statuario: è alta 1,71. Sui suoi profili social ci sono molte foto in cui Ines mostra la sua bellezza mediterranea e tutto ciò che madre natura le ha concesso. Modella, influencer, ma non solo. Ha collaborato anche con trasmissioni sportive molto seguite. I suoi inizi però sono nel mondo della moda. I suoi esordi sono stati nelle campagne pubblicitarie di famose case di abbigliamento che hanno scelto il suo volto per servizi fotografici.

Ines Trocchia incendia il web con due foto in lingerie

E proprio l’ultimo post Istagram di Ines sta facendo letteralmente ‘il giro del web’. Un’ un’autentica bomba sexy come testimoniano gli ultimi due scatti in lingerie trasparente pubblicati sui social. Immortalata in intimo e lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Per la felicità di chi la segue. Il tutto accompagnato da una didascalia eloquente: “A queen is more powerful without a king!”. “Una regina è più potente senza un re!”.

A conferma del fatto che la bella modella in questo momento sia single. Non si conoscono molti dettagli attualmente della vita privata di Ines, le ultime notizie certe che si sanno di lei è che a fine 2019 ha concluso la relazione con un collega. Nel corso di un’intervista al programma di RadioDue, I Lunatici, Ines ha confessato di essere costantemente corteggiata da calciatori su Instagram, anche se molti lo fanno di nascosto. I loro approcci nei locali, spesso, la lasciano piuttosto basita. Ha ammesso in un’intervista di cercare un uomo che le dia sicurezza senza, però, diventare eccessivamente accondiscendente nei suoi confronti.

In realtà, quindi, la Trocchia, pur essendosi occupata in passata di calcio, soprattutto per le esperienze televisive a Sportitalia a TikiTaka sulle reti Mediaset, non sembra molto interessata agli sportivi della serie A. Il suo cuore in questo caso batte solo per l’Inter, squadra di cui è tifosissima.

Calcio, sport e moda: le grandi passio di Ines

Come detto Ines si è occupata anche di calcio in tv e il pallone, calciatori a parte, resta una sua grande passione. Ha partecipato anche ad un altro programma sportivo, stavolta ispirato al fitness e al benessere: In Forma con Tessa Gelisio. Per Playboy Italia è una “Bellezza di copertina“, secondo un celebre titolo, mentre tra le sue collaborazioni c’è anche una con Fabrizio Corona nel corso di un servizio fotografico.

Ha posato anche per diverse riviste: è stata modella anche per rotocalchi internazionali come Playboy Slovacchia e GQ Messico. In Italia ha posato, invece, per le edizioni nostrane di Maxim e GQ e per ForMen.