Icardi sempre più lontano da Wanda Nara | Notte di fuoco: con chi era

Mauro Icardi e Wanda Nara sono sempre più distanti, l’attaccante del Galatasaray ha passato una notte di festa, ecco con chi era e dove.

L’Argentina è il cima al Mondo. Lionel Messi ha guidato la nazionale albiceleste fino alla vittoria finale, sulla Francia, ai rigori dopo una partita incredibile e che rimarrà senza ombra di dubbio nella storia del calcio. Un rocambolesco 3-3 finale, dopo le due reti segnate dalla squadra di Lionel Scaloni. Ci ha pensato Mbappe ha rimettere il risultato in pari, per due volte, perché il giocatore del PSG ha segnato 3 reti, riaccendendo le speranze di Deschamps e i suoi.

Non è bastata la tripletta, alla fine è stato proprio Messi ad aver sollevato la Coppa del Mondo al cielo. Questo poteva essere il Mondiale di Mauro Icardi, poteva essere lui la spalla della ‘Pulce’, non Julian Alvarez o Lautaro Martinez. L’ex Inter però non è stato convocato, non faceva parte dei piani del commissario tecnico. Anche perché la sua carriera ha preso una piega involutiva, dopo gli ultimi anni complicati in Francia. In estate è andato in Turchia, al Galatasaray, per tornare quell’attaccante formidabile visto in Italia.

Mauro Icardi prova a dimenticare Wanda Nara

Eppure il calciatore sembra essere più concentrato sulla sua vita extra-campo. Non una novità visti gli ultimi messi burrascosi e il tira e molla con Wanda Nara. La bella showgirl argentina, infatti, ha confermato la separazione con il calciatore. Anche se Maurito non ha mai smesso di provare a riconquistarla, vacanze insieme alla Maldive, che avevano l’obiettivo di ‘rimettere insieme i cocci’. Purtroppo però non è andata come il giocatore sperava.

Sembra però che Icardi stia provando a mettere le delusioni d’amore alle spalle. Lo dimostrano le ultime notizie che arrivano dall’Argentina su di lui. Una notte di festa in un locale esclusivo di Buenos Aires, il Tequila, per Maurito. L’ex di Wanda Nara si è goduto la serata nell’area VIP di questa discoteca esclusiva. Il giocatore del Galatasaray era molto felice insieme all’amico produttore Nacho Leucona, alla pr Fran Larguia e a molti altri amici. Dopo la prima parte di serata al Tequila, il nuovo “single” ha proseguito la festa a casa di un amico.

Nella foto ripresa dai principali media argentini, con Mauro Icardi si vedono Marcelo Calello e Luli di Pace. Secondo quanto riportato da Caras, il giocatore prenderà un volo Turkish Airlines per la Turchia e venerdì 23 dicembre tornerà ad allenarsi con il Galatasaray per preparare una nuova stagione. Maurito ha voltato pagina? Questa è la domanda che tutti si pongono, tutti si chiedono se la lontananza da Wanda possa far bene alla carriera del ragazzo.

Il ritorno in Turchia programmato, mentre Wanda pensa a L-Gante

Intanto Wanda Nara sembra essere sempre più vicina al giovane rapper L-Gante. La stampa argentina ha infatti puntato i riflettori sulla showgirl, paparazzandola in atteggiamenti decisamente intimi con la sua nuova fiamma. Baci appassionati ed effusioni che poco spazio lasciano ai dubbi. A lanciare lo scoop il programma tv Socios del espectáculo, anche se la relazione tra i due non è certo nuova al mondo del gossip. Anche in questo le voci e le indiscrezioni sui due si rincorrono ormai da mesi e anche in questo caso si tratta di un tira e molla.