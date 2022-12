Calciomercato: addio Atalanta, firma con gli azzurri

Il calciomercato invernale potrebbe vedere un addio importante in casa Atalanta: un calciatore potrebbe firmare con gli azzurri.

Manca ormai sempre meno all’inizio della sessione invernale e le squadre sono al lavoro per capire quali interventi fare. Una di queste è sicuramente l’Atalanta, che si candida ad essere tra le assolute protagoniste sia in entrata che in uscita del prossimo calciomercato.

E, secondo quanto riferito in esclusiva da footmercato, la stessa Atalanta proprio nel calciomercato invernale potrebbe perdere uno dei suoi pezzi pregiati visto il forte interesse degli azzurri. Il presidente lo ha individuato come uno dei possibili rinforzi per il tecnico e presto ci potrebbe essere il tanto atteso sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione.

Mercato: addio Atalanta, firma con una big

Le prestazioni della squadra di Gasperini, nonostante un periodo non semplice passato in questa prima parte di stagione a causa degli infortuni, hanno richiamato l’attenzione di diversi club e uno di questi ha messo nel mirino uno dei big della Dea. Per il momento naturalmente si tratta semplicemente di una idea, ma non possiamo escludere nelle prossime settimane un primo sondaggio sia per capire la fattibilità dell’operazione che per provare ad anticipare la concorrenza.

L’Atalanta durante il calciomercato invernale, quindi, potrebbe definitivamente dire addio a Jeremy Boga, finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia. In particolare, il club francese starebbe ragionando sulla possibilità di regalare l’ex Sassuolo a Tudor visto il gravissimo infortunio ad Harit.

L’ipotesi al vaglio è quella di mettere sul piatto un proposta di prestito magari con diritto o obbligo di riscatto. La società bergamasca, però, non avrebbe intenzione, visto anche il forte interesse che c’è nei confronti del calciatore, di lasciarlo partire a titolo temporaneo e quindi le prospettive di vedere una fumata bianca in davvero poco tempo sono davvero minime. Ma il Marsiglia non ha nessuna intenzione di mollare e lavora alla possibilità di sfruttare la volontà del calciatore di lasciare l’Italia per convincere l’Atalanta a lasciar partire Boga in questa sessione di calciomercato.

Ultime Boga: le altre squadre interessate

Come detto in precedenza, si parla di un giocatore molto ambito. Non c’è solamente il Marsiglia sulle tracce di Boga e questo consente all’Atalanta di non cedere da subito alle sirene di calciomercato. Sul calciatore, sempre stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche il forte interesse della Fiorentina, ma non possiamo escludere il ritorno dello stesso Leicester.

Il club inglese aveva fatto un tentativo già in estate, ma in quel caso l’Atalanta aveva chiuso la porta per scelta di Gasperini. Il calciatore, però, non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione e per questo motivo si sta lavorando ad una sua cessione immediata. La strada è quella estera, anche per volontà del diretto interessato, ma non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si entrerà nel vivo delle trattative.