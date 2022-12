Calciomercato: colpo dall’Atalanta, furia Lotito

Un colpo di calciomercato che vede coinvolta l’Atalanta potrebbe mandare su tutte le furie Claudio Lotito e la Lazio che avevano altri piani.

Con la chiusura del Mondiale in Qatar si avvicina la ripresa della Serie A. Il massimo campionato di calcio italiano riaprirà i suoi battenti, il prossimo 4 gennaio. Dopo la lunga pausa per la Coppa del Mondo. Ma con la ripartenza delle gare si avvicina anche l’apertura della sessione invernale di calciomercato.

Diversi club stanno già pianificando i prossimi colpi, in coda come in testa alla classifica. L’intenzione è quella di apportare, ovviamente, dei correttivi alle rose in modo da consegnare ai vari allenatori delle squadre più competitive. Tra le società più attive c’è senza ombra di dubbio l’Inter, che è sempre alle prose con il possibile rinnovo di Milan Skriniar.

Il rinnovo di Skriniar e le intenzioni di mercato dell’Inter

Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e la scorsa estate era finito al centro di una possibile operazione di mercato che lo avrebbe portato a Parigi. Trattativa poi saltata, viste le alte pretese dei nerazzurri, ma non solo. Perché il suo sostituto, Bremer, ha preferito Torino e la Juventus alla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Beppe Marotta ha iniziato a lavorare sul nuovo possibile accordo già da qualche mese. Ma l’Inter ha tutta l’intenzione di cautelarsi se l’ex Sampdoria non dovesse firmare il rinnovo. L’ultimo nome di calciomercato per i nerazzurri, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, è quello di Giorgio Scalvini, centrale dell’Atalanta classe 2003. Il difensore però piace a tante big oltre. Restano vivi, infatti, anche gli interessi di Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco.

L’Inter però potrebbe lavorare al possibile colpo di calciomercato già a gennaio, con arrivo a Milano per giugno. Lasciando il ragazzo altri sei mesi a Bergamo in prestito, soluzione che incontrerebbe anche i favori della Dea. E che di conseguenza metterebbe spingere il club di Steven Zhang davanti a tutti.

A pagare le conseguenze di questa scelta però potrebbe essere Francesco Acerbi e anche la Lazio. Il 35enne, infatti, è stato acquistato dai biancocelesti la scorsa estate, in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Una cifra che molto difficilmente i nerazzurri decideranno di spendere, sia per una questione d’età, sia per l’alto interesse nei confronti di Scalvini.

Calciomercato, Scalvini dall’Atalanta all’Inter: beffa per Lotito

Le ultime notizie sull’Inter e le sue strategie di calciomercato non possono far contento il presidente Lotito e la sua squadra, che invece preferirebbero che il giocatore restasse alla corte di Simone Inzaghi. La permanenza dell’ex Lazio, quindi, potrebbe essere legata al possibile acquisto del centrale di Gian Piero Gasperini.

Una situazione che sarà più chiara solo con il passare delle prossime settimane. Una cosa però è certa, il futuro di Acerbi all’Inter resta in bilico nonostante le buone prove offerte. Mentre i nerazzurri provano a programmare il colpo di mercato che dovrebbe portare Scalvini da Simone Inzaghi.