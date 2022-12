PSG: rottura con Mbappè dopo il Mondiale, svelato il nuovo club

Calciomercato: dopo la delusione Mondiale Kylian Mbappè starebbe pensando di lasciare il PSG. due club sono pronti a contenderselo.

Deve ancora digerire la sconfitta nella finale del Mondiale, Kylian Mbappè. Non è bastata una sua incredibile tripletta contro l’Argentina. Alla fine, infatti, è stato Lionel Messi ha sollevare la Coppa del Mondo, dopo una sfida epica risolta solo a calci di rigore. Eppure il numero dieci di Didier Deschamps sembrava non essere in partita, ingabbiato dalla difesa albiceleste. Pochi palloni e giocati anche male.

Poi però il fallo di Otamendi e il calcio di rigore, trasformato dal numero 7 del Paris Saint-Germain, che riporta Les Bleus in partita. Doppietta in novantatré secondi e il calciatore mette la sua firma in una gara che sarà consegnata alla storia. Un goal bellissimo, il secondo, ‘alla Roberto Mancini’. E il francese risponde a Lionel Messi nel migliore dei modi. Una sfida nella sfida quella tra i due compagni di squadra, che a Parigi dividono lo spogliatoio, ma che non si amano poi chissà quanto. Fin dall’arrivo della Pulce sotto la Tour Eiffel, infatti, si è parlato tantissimo del loro rapporto.

Mbappe tra voglia di rivincita e il possibile addio

Chiusa la competizione in Qatar resta la delusione per Kylian Mbappè. Capocannoniere del torneo ma i suoi 8 goal non bastati per arrivare sul tetto del mondo. Le sue lacrime sono diventate subito virali sui social, anche se il calciatore ha posato una foto che lo ritrae accanto alla Coppa del Mondo, con una didascalia inequivocabile: “Nous reviendrons“, ovvero “Torneremo“. E anche in questo caso immagini e parole hanno fatto il giro del mondo in pochissimi secondi. ‘L’operazione rivincita’ in un certo senso è già partita.

Eppure di Kylian Mbappè si parlata tantissimo e non solo per quanto accaduto in Qatar, con la Francia e la sfida persa con Lionel Messi, nonostante un goal in più realizzato, rispetto all’Argentino. Il francese, infatti, nei prossimi mesi potrebbe diventare nuovamente un uomo-mercato. In passato si era parlato di un suo possibile trasferimento, una partenza dalla Francia, con destinazione Madrid.

PSG-Mbappè: una telenovela di calciomercato già vista un anno fa

E dalla Spagna rilanciano questa notizia. Secondo quanto scrive Sport, infatti, Mbappè starebbe pensando di lasciare la Ligue 1 e il Paris Saint-Germain, pronto a valutare la migliore soluzione per il suo futuro. Pronto anche ad annunciare il suo addio alla proprietà del club.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe ancora alla finestra per Mbappè, interessato al ragazzo da tempo. E non si può escludere un nuovo assalto estivo.

L’altro club sulle tracce di Mbappe in linea teorica sarebbe Manchester City, unico club al Mondo ad avere la disponibilità economica per prendere l’attaccante. Difficile però pensare che gli inglesi possa fare uno sgarbo agli sceicchi francesi.

Una corsa a due quindi per Mbappè con gli spagnoli però davanti visto il lunghissimo corteggiamento da parte di Florentino Perez. Qualcosa che comunque ha colpito il giocatore e che metterebbe i Blancos in prima fila per il francese.

Un anno dopo quindi si prospetta all’orizzonte una nuova telenovela che vede coinvolti il calciatore e la squadra Campione di Spagna e Campione d’Europa in carica. Qualcosa che era ‘già andata in onda’ la scorsa estate e che si risolse con la permanenza dell’attaccante a Parigi.