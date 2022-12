Nacho in Serie A: colpo a zero, lo convince l’allenatore

Nacho Fernandez rappresenta una grande occasione per un club di Serie A durante il calciomercato estivo. Il giocatore è svincolato e un tecnico è al lavoro per convincerlo.

E’ tempo di ragionare con molta attenzione sui parametro zero. Con la sessione invernale ormai alle porte, sono diversi i club che iniziano a guardare anche ai giocatori in scadenza e a capire se ci sono realmente le possibilità di piazzare il colpo e portare il diretto interessato in rosa.

E, secondo quanto riferito da Defensa Central, un club di Serie A ha messo nel mirino Nacho Fernandez in vista del calciomercato estivo. Il calciatore è in scadenza e il tecnico è al lavoro per arrivare alla fumata bianca. Un compito non semplice per diversi motivi, ma neanche impossibile.

Calciomercato: Nacho Fernandez in Italia, ecco con chi firma

Il prossimo calciomercato estivo potrebbe portare Nacho Fernandez in Serie A. Il difensore spagnolo, come detto in precedenza, è in scadenza con il Real Madrid e per il momento il rinnovo non è arrivato per diversi motivi. Il principale è che il giocatore non sta trovando continuità e da qui si lavora ad una soluzione diversa nonostante comunque la stima di Ancelotti nei suoi confronti.

Nacho piace molto alla Roma e a questo colpo di calciomercato sta lavorando Mourinho. Come riferito dalla Spagna, il tecnico portoghese è in forte pressing sul centrale per convincerlo ad accettare il progetto considerando che stiamo parlando di un calciatore di esperienza internazionale.

Inoltre, il nome dell’attuale giocatore del Real potrebbe essere quello giusto soprattutto con una partenza di Smalling. L’inglese, anche lui in scadenza, non sembra più avere intenzione di continuare con la Roma e da qui l’ipotesi di un addio in estate. Così Mourinho ha deciso di ricorrere immediatamente ai ripari e puntare tutto sul centrale spagnolo. Resta da capire se alla fine si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure alla fine il calciatore opterà per altre strade.

Ultime Nacho: Ancelotti al lavoro per il rinnovo

Nonostante il forte interesse di calciomercato della Roma, Carlo Ancelotti continua a lavorare per evitare il trasferimento in Serie A di Nacho. Il tecnico italiano vuole convincere il centrale a prolungare il contratto e, di conseguenza, sono in corso tutti i contatti del caso per provare ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Diciamo che per il momento il calciatore si è preso del tempo per valutare tutte le possibilità e quindi non abbiamo nessuna risposta ufficiale. Sicuramente il sogno è quello di continuare l’esperienza al Real Madrid, ma lo spazio è davvero poco e, di conseguenza, le sirene che arrivano dall’Italia e da Roma non lo lasciano indifferente. Prossime settimane in questo senso decisive per capire la fattibilità dell’operazione e soprattutto la volontà del calciatore.