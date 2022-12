Alcaraz in Serie A: una big accelera, colpo da 20 MLN

Carlos Alcaraz è un chiaro obiettivo di calciomercato di una big di Serie A: la dirigenza è pronta ad accelerare per chiudere il colpo.

E’ tempo di calciomercato in Serie A e sono diverse le squadre al lavoro per cercare di regalare dei rinforzi ai propri allenatori. In molti club, come vi abbiamo raccontato, si inizia a guardare con attenzione al futuro e per questo motivo una dirigenza si è messa al lavoro per piazzare un colpo importante.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, una big di Serie A ha deciso di rompere gli indugi per Carlos Alcaraz per chiudere subito la trattativa. L’obiettivo sembra essere quello di provare ad arrivare ad una fumata bianca immediata con il Racing e poi magari portare in Italia il calciatore solamente a giugno.

Calciomercato: Alcaraz in Serie A, le cifre

Il talento del Racing è finito nel mirino di diversi club e in molti, come hanno raccontato anche i media italiani in passato, hanno fatto un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione e naturalmente anche valutare la volontà del calciatore di provare questa esperienza in Serie A.

E l’Inter starebbe ragionando sulla possibilità di piazzare il colpo Alcaraz già durante il calciomercato invernale per poi magari portare il calciatore in Italia direttamente la prossima stagione. Marotta è al lavoro e presto su questa trattativa sono attese delle novità molto importanti.

Naturalmente è una operazione importante dal punto di vista economico e per questo motivo si cerca di trovare una soluzione per provare ad abbassare le richieste del club argentino. Come ben sappiamo, il Racing chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio talento. L’Inter sarebbe disposta anche a mettere sul piatto il cartellino di Colidio per arrivare durante il calciomercato invernale ad Alvarez, ma resta da capire se gli argentini decidono di dire sì a questa opportunità. Si tratta di una valutazione che naturalmente sarà fatta solo dopo la proposta ufficiale nerazzurra.

Mercato Inter: Alcaraz per rinforzare il centrocampo di Inzaghi

Il centrocampo dell’Inter ha sicuramente bisogno di rinforzi e Alcaraz si candida ad essere l’uomo giusto per rinforzarlo magari già durante il calciomercato invernale. Naturalmente, come detto in precedenza, resta da capire la volontà del Racing di lasciar partire il calciatore subito oppure aspettare la fine della stagione in Serie A.

Al momento l’unica cosa certa sembra essere il fatto che l’Inter non ha nessuna intenzione di mollare il colpo e Marotta si è messo già al lavoro per cercare di trovare la giusta soluzione. Le opzioni, come detto in precedenza, sono diverse sul tavolo e lo stesso club nerazzurro sembra voler utilizzarle tutte per arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo. Un passaggio fondamentale anche per anticipare la concorrenza.