Calciomercato: Brekalo torna in Italia, giocherà in una big

Josip Brekalo è sempre più vicino a tornare in Serie A durante il calciomercato invernale: una big lo ha messo nel mirino.

Dopo la prima parte di stagione trascorsa al Wolfsburg, l’ex Torino sembra essere ormai pronto a ritornare in Italia per provare una esperienza in una squadra sicuramente con ambizioni molto più alte del club granata.

Si tratta per lui sicuramente di una grande opportunità per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione non semplice. Il croato, infatti, ha messo a referto solamente sei presenze con il Wolfsburg e, di conseguenza, c’è voglia di cambiare squadra per trovare una continuità maggiore. E l’Italia rappresenta una grande opportunità per Brekalo in questo calciomercato invernale.

Mercato: ritorna Brekalo, ecco con chi firma

Il nome dell’ex Torino è stato accostato a diversi club. Si è parlato proprio dei granata, del Monza e nelle ultime ore, stando a quanto scritto da Tuttosport, sul giocatore si sarebbe inserita con forza anche la stessa Fiorentina. Ma non possiamo escludere a prescindere un’altra squadra che è pronta ad affondare il colpo soprattutto in caso di una uscita a gennaio.

Il calciomercato invernale, infatti, potrebbe portare l’Atalanta a perdere Boga e i nerazzurri potrebbero alla fine decidere di puntare proprio su Brekalo per sostituirlo. Si tratta di una grande opportunità per entrambi e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Sicuramente il croato rispecchia alla perfezione le caratteristiche tecniche che Gasperini richiede agli esterni e l’addio dell’ex Sassuolo costringe la Dea ad intervenire per non trovarsi in emergenza (come già successo in questa stagione). I ragionamenti sono in corso e presto si deciderà se affondare il colpo oppure no.

L’ipotesi, come detto, non è da escludere, ma molto dipenderà da eventuali uscite che ci saranno da Bergamo. E quindi su questa vicenda sono attese delle novità molto importanti nelle prossime settimane.

Ultime Brekalo: diverse squadre di A su di lui

L’Atalanta non è l’unica squadra in Italia interessata a Brekalo durante il calciomercato invernale e per questo ipotizziamo un suo ritorno in Serie A. Juric ha chiesto al Torino di riportarlo in granata, ma la pista di rivederlo alla corte del suo connazionale sembra essere meno probabile. Possibile, invece, un passaggio al Monza o alla Fiorentina considerando che entrambe le squadre sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche.

Ora la palla naturalmente passa direttamente a Wolfsburg e lo stesso croato, che saranno chiamati a decidere quale offerte accettare. Una vera e propria bagarre di calciomercato destinata ad entrare nel vivo nel giro di qualche settimana e che si risolverà in poco tempo considerando anche le tempistiche della sessione invernale di calciomercato.