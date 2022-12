Colpo Beto: firma con una big di A, c’è l’annuncio

Beto si candida ad essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo: il giocatore ha le idee chiare sul suo futuro.

Dopo una prima parte di stagione da protagonista con l’Udinese, l’attaccante portoghese vuole confermarsi anche in questa seconda metà di campionato per poi fare il definitivo salto di qualità. Infatti, difficilmente in estate resterà in bianconero considerando sia le richieste, ma anche la volontà di fare il grande salto.

E le idee di Beto sono molto chiare in vista del futuro: durante il calciomercato estivo l’attaccante vuole andare in una big di A per dimostrare le sue qualità. Si tratta di un passaggio sicuramente fondamentale per consentire allo stesso calciatore di poter ambire a traguardi molto più importanti.

Calciomercato: Beto in una big di A, c’è l’annuncio

Nessun dubbio da parte di Beto in ottica calciomercato estivo: il portoghese vuole proseguire la sua esperienza in Serie A, ma con una big. A confermare questa ipotesi è direttamente La Manna, intermediario del giocatore, ai microfoni della trasmissione su TV Play di calciomercato.it: “L’anno prossimo resta in Italia“.

Una dichiarazione che apre una chiara pista di mercato per Beto: il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei da tempo seguono da vicino il calciatore e con l’Udinese si era parlato anche di un possibile trasferimento a gennaio, ma alla fine Simeone e Raspadori hanno convinto gli azzurri.

La situazione, però, potrebbe cambiare nelle prossime settimane considerando anche il destino incerto di Osimhen. La permanenza del nigeriano in Campania non sembra essere certa e da qui l’ipotesi di puntare tutto su Beto per rinforzare il reparto offensivo. Naturalmente per il momento si tratta solamente di una indiscrezione e nei prossimi mesi la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Sicuramente il calciatore è pronto a dire di sì a questa ipotesi, ma resta da convincere l’Udinese a farlo partire per una cifra non sicuramente elevata.

Ultime Beto: tutte le squadre interessate al calciatore

Naturalmente non c’è solo il Napoli sulle tracce di Beto in vista del calciomercato estivo. Inutile dire che i partenopei potrebbero rappresentare la meta preferita per l’attaccante per tutti i motivi che vi abbiamo illustrato in precedenza, ma la strada è lunga per la fine del campionato e tutto può succedere.

Per prima cosa non possiamo escludere l’inserimento di altre big del nostro campionato (magari l’Atalanta di Gasperini) o anche una seconda parte di campionato importante della Fiorentina, altra squadra interessata, e quindi l’assalto al calciatore. Tutte ipotesi possibili considerando la volontà del diretto interessato di proseguire la propria avventura in Serie A.

Restano in corsa anche Borussia Dortmund ed Everton, ma per il momento in seconda fila rispetto ai club italiani visto che Beto ha voglia di restare in Italia durante la sessione estiva di calciomercato.