Napoli: Giuntoli scatenato, pronto un doppio colpo

Il Napoli vuole essere protagonista sul calciomercato e Giuntoli si è messo già al lavoro per un doppio colpo. Ecco le ultime notizie.

Dopo una prima parte da assoluto protagonista, i partenopei da gennaio sperano di proseguire così e magari raggiungere dei traguardi inaspettati a fine stagione. Ma a Castel Volturno si pensa anche ad un ulteriore salto di qualità in vista della prossima stagione e per questo si valutano dei movimenti in entrata.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole essere una delle assolute protagoniste del calciomercato estivo e per farlo Giuntoli ha già in mente un doppio colpo. Si tratta di due giocatori giovani e allo stesso tempo di talento e nelle prossime settimane lo stesso direttore sportivo azzurro è intenzionato a sondare il terreno.

Calciomercato Napoli: doppio colpo in arrivo, ecco chi firma

In casa partenopea si inizia a guardare con attenzione anche alla prossima stagione e sono due gli obiettivi in cima alla lista di Giuntoli. Il direttore sportivo starebbe ragionando sulla possibilità di sondare il terreno sin da subito per capire la fattibilità dell’operazione e magari provare ad anticipare la concorrenza. Stiamo parlando, infatti, di due calciatori giovani e di talento assicurato.

Il Napoli sarebbe, quindi, sulle tracce sia di Djalò che Bamba del Lille in vista del calciomercato estivo. Si tratta di due calciatori che si stanno prendendo la scena durante questa prima parte di stagione e per questo motivo gli azzurri li hanno messi nel mirino. Questa sera saranno gli osservati speciali nell’amichevole al Maradona e non possiamo escludere i primi contatti con tra i club.

I rapporti tra i partenopei e i francesi (vedi l’operazione Osimhen ndr) sono ottimi e questo potrebbe facilitare l’operazione. Naturalmente, come detto in precedenza, le richieste non mancano e bisognerà capire anche eventualmente le cifre che lo stesso Lille chiederà per far partire i due giocatori in estate.

Mercato: Djalo e Bamba i primi due colpi estivi del Napoli?

Djalo e Bamba potrebbero essere i primi due colpi del calciomercato estivo del Napoli. Stiamo parlando di un centrale di difesa e di un esterno che potrebbero davvero essere molto utili alla causa della squadra di Spalletti considerando anche il fatto che qualche uscita in quei due ruoli ci sarà.

Giuntoli si è messo già al lavoro per cercare di capire la fattibilità dell’operazione e l’amichevole di oggi al Maradona potrà essere l’occasione sia di vederli dal vivo che di avere un primo contatto diretto con il Lille per valutare le cifre del doppio colpo.

Siamo certi che in estate gli azzurri non si fermeranno qui, ma intanto Giuntoli si è messo già al lavoro per regalare a Spalletti i primi rinforzi in vista di una stagione che si preannuncia un crocevia importante per i partenopei.