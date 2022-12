RAI, altra figuraccia: il tradimento di Adani e Vieri con la Coppa del Mondo

La delusione è palpabile già sui social. Tra i loro follower esplode la rabbia, nessuno si aspettava un colpo alla schiena da parte di Lele Adani e Bobo Vieri.

La BoboTv di Vieri e Adani, in occasione dei mondiali è sbarcata sulla Rai, diventando un appuntamento fisso per tutti gli appassionati. Nessuno se lo perdeva.

Dopo la trasmissione ‘Il Circolo dei Mondiali’, la palla passava gioiosamente e inevitabilmente al quartetto composto da Adani, Vieri, Cassano e Ventola.

Una messa in scena che ha turbato anche Viale Mazzini

La scelta di portare la BoboTv di Adani e Vieri sulla tv pubblica infatti aveva scatenato non poche critiche. In particolare, si metteva in dubbio la compatibilità del format, nato appositamente sui social, con il pubblico RAI.

Si temeva che gli ascoltatori abituali poco si adattassero allo stile di Adani e Vieri, alla fine però il risultato è apparso soddisfacente.

La finta diretta dopo la finale: per Vieri un altro tapiro

I numeri della Bobo Tv infatti hanno dato ragione ad Adani e Vieri, a rivelarlo i diretti interessati. Le cifre sono assolutamente rilevanti: 42% di share e 8,5 milioni di spettatori. Adani, senza smentirsi, ha rimarcato il traguardo ottenuto, paragonando il risultato dalla BoboTv di Vieri a quanto fatto da Messi&Co in Qatar. “Abbiamo fatto come l’Argentina e Messi, la storia. Sarà un caso che ci siamo noi e il Mondiale ha fatto i record?”. E lo stesso Vieri poi ha spiegato: “Abbiamo offerte da tutto il mondo, abbiamo fatto un Mondiale devastante, incredibile con la Rai che ringraziamo insieme a Rai Pubblicità”, ha affermato il commentatore.

Lo scoop ottenuto però non è bastato a salvarsi, sia dalle critiche sia da Valerio Staffelli. Il volto di Striscia la Notizia infatti ha consegnato un nuovo Tapiro d’Oro proprio a Vieri. Purtroppo per la Bobo Tv e Adani, il riconoscimento è dovuto ad una circostanza, emersa in modo inconfutabile. Nel post-partita della finale tra Francia e Argentina, la BoboTv si è collegata con lo studio centrale, peccato che di vero non ci fosse nulla. Insomma, una finta BoboTv che i fan di Adani e Vieri non hanno proprio gradito.

Vieri: “Abbiamo registrato ma è stata una grande emozione”

“È vero, per problemi tecnici abbiamo dovuto registrare il contributo prima della partita. Esiste anche il video che avrebbero trasmesso in caso di vittoria della Francia, li abbiamo dovuti realizzare entrambi la mattina. È stata comunque una grande emozione, la finale più bella della storia delle finali”, ha concluso l’ariete. Per la BoboTv Vieri e Adani è stato comunque un grande successo, con o senza Tapiro.