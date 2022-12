Calciomercato: Hakimi ritorna in Italia, c’è l’annuncio

Achraf Hakimi non ha mai nascosto la sua intenzione di ritornare in Italia un giorno e in queste ore è arrivato un annuncio di calciomercato importante.

Dopo un Mondiale da assoluto protagonista, Achraf Hakimi è ritornato a Parigi per iniziare ad allenarsi con il club francese e provare a chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ma le voci su un possibile addio al termine del campionato non sono definitivamente tramontate.

E proprio nelle scorse ore il possibile ritorno in Italia di Hakimi durante il calciomercato estivo è stato al centro della trasmissione su TvPlay di calciomercato.it. Andiamo a vedere nei dettagli cosa è stato detto e naturalmente quali potrebbero essere gli scenari futuri.

Mercato: ritorna Hakimi, l’annuncio

Il ritorno di Achraf Hakimi in Italia durante una delle prossime sessioni di calciomercato è difficile, ma non impossibile. Il giocatore sicuramente non ha mai nascosto le sue intenzioni e vedremo se alla fine il tutto diventerà realtà oppure ci sarà un passo indietro per questioni economiche.

Futuro dell’esterno marocchino che è stato affrontato da Alejandro Camano, procuratore del giocatore del PSG, ai microfoni della trasmissione di calciomercato.it su TV Play: “Sono molto felice per lui. Ha fatto un Mondiale incredibile con un Marocco da sogno. Per me è come un figlio. E’ stato molto attento alla sua nazionale e non ha sbagliato praticamente nulla“.

E sul possibile ritorno di Hakimi all’Inter durante una delle prossime sessioni di calciomercato, Camano non ha dubbi: “In questo momento non posso dare certezze. Sicuramente Ausilio ha fatto diverse operazioni quando siamo approdati in nerazzurro, ma per il futuro non lo so. Al momento l’unica certezza sono i tre anni e mezzo di contratto con il Paris Saint-Germain e la volontà del club di puntare sia alla Champions League che al campionato. E sono certo che dopo un Mondiale simile Hakimi giocherà sicuro. Per il futuro il calcio è molto dinamico, ma per ora lui è molto felice in Francia“.

Ultime Inter: Camano parla anche di Lautaro

Non solo Hakimi nella scuderia di Camano e il procuratore ha parlato anche del futuro di calciomercato di Lautaro Martinez all’Inter: “Lui è sicuramente molto legato al mondo nerazzurro. Per me è molto importante dire ai tifosi e alla società che un po’ del Mondiale argentino è anche loro. Hanno dato tanta fiducia e tanto amore al calciatore. E’ stata una vittoria importante anche per il calcio italiano. Molti giocatori della Serie A sono importanti in quella Nazionale“.

Parole che tranquillizzano in parte i tifosi nerazzurri visto che il procuratore ha preferito non addentrarsi in un argomento molto delicato. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e alla fine quali saranno le scelte anche dello stesso calciatore argentino.