Calciomercato Juventus, il mister ha detto sì dopo il rilancio

La Juventus ha il suo nuovo allenatore. La fumata bianca è arrivata poco fa. Prenderà il posto di Massimiliano Allegri la prossima estate.

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara alla seconda parte di stagione che scatterà il prossimo 4 gennaio con la sfida sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini. Una sfida, quella contro i grigiorossi terzultimi in graduatoria, che i bianconeri, dopo i sei successi di fila senza subire gol, ottenuti contro Lazio, Verona, Inter, Lecce, Empoli e Torino, saranno ovviamente chiamati a vincere per confermarsi in terza posizione e non distanziarsi troppo da Milan e Napoli.

Con appena un punto di vantaggio su Lazio e Inter, i bianconeri non possono infatti permettersi passi falsi che minino il percorso che porta alla conquista di un posto in Champions League, ad oggi principale obiettivo stagionale della società. Un posto in Champions League che, qualora non venisse messo in cassaforte, potrebbe portare alla separazione da Massimiliano Allegri già la prossima estate.

Una separazione in seguito alla quale, stando a quanto riferito nelle scorse ore dalla Bild, i bianconeri potrebbero puntare nientemeno che su Thomas Tuchel, attualmente senza squadra dopo l’esonero dal Chelsea dello scorso settembre.

Calciomercato Juventus, Tuchel al posto di Allegri: obiettivo Champions League

In attesa di tornare in campo il prossimo 4 gennaio sul campo della Cremonese, in occasione della sedicesima giornata di campionato in Serie A, la Juventus del neo presidente, Gianluca Ferrero guarda anche al calciomercato e inizia a sondare il terreno per un nuovo, potenziale allenatore per la prossima stagione.

Un nuovo allenatore che prenda il posto di Massimiliano Allegri il quale, nonostante i positivi risultati recenti, continua a non essere ben visto dai tifosi juventini che, in più di un’occasione, specialmente dopo l’eliminazione dalla Champions League, hanno chiesto a gran voce il suo esonero.

Un esonero, magari in favore del ritorno di Antonio Conte, che però potrebbe realizzarsi solo nel caso in cui il tecnico toscano concluda la stagione senza titoli e senza qualificazione alla prossima Champions League.

Dinanzi a tali scenari, si materializzerebbe infatti la necessità di dare una scossa all’ambiente con l’ingaggio, per l’appunto, di un nuovo allenatore che, come riferito dalla Bild, potrebbe essere Thomas Tuchel il quale, rimasto senza squadra dopo l’allontanamento dal Chelsea di inizio settembre, potrebbe accettare la guida della Juventus per portarla, come già fatto coi Blues, alla vittoria della Champions League.

Tuchel, Juventus in pole, ma sul tecnico tedesco ci sono anche Atletico Madrid e Barcellona

Thomas Tuchel è l’oggetto del desiderio di molte big europee che per la stagione 2023-2024 vorrebbero ingaggiarlo dopo l’addio al Chelsea di tre mesi fa. Big europee tra le quali figura, come detto, la Juventus di Gianluca Ferrero che, desiderosa di tornare protagonista quanto prima in Champions League, avrebbe messo nel mirino proprio il tecnico tedesco al quale, oltre alla Vecchia Signora, avrebbero strizzato l’occhio anche l’Atletico Madrid e il Barcellona le quali potrebbero virare su di lui qualora Simeone e Xavi non raggiungano gli obiettivi stagionali prefissati.