Calciomercato: Mendy in Serie A, firma con una big

A sorpresa Edouard Mendy è davvero vicino a rompere con il Chelsea e il calciomercato estivo potrebbe vedere il trasferimento del calciatore in A.

Per la sessione estiva ci vuole ancora tempo, ma le occasioni iniziano ad esserci da subito e sono diversi i club italiani che guardano con davvero molta attenzione in casa altrui per capire se sono possibili colpi a basso costo.

E uno di questi in ottica calciomercato estivo potrebbe essere Edouard Mendy, portiere ormai in lotta con il Chelsea e che potrebbe fare comodo ad una big di Serie A. Come riportato da fichajes.net, i Blues non hanno nessuna intenzione di puntare sull’estremo difensore e quindi la cessione sembra essere ormai certa considerando la crescita importante di Kepa.

Mercato: Mendy in Italia, una big ci pensa

L’ex estremo difensore del Rennes rappresenta, come detto in precedenza, una grande occasione per molti club anche se per il momento forse solamente una sarebbe pronta ad affondare il colpo. Naturalmente la situazione è destinata a cambiare nelle prossime settimane e anche da eventuali partenze fino a questo momento non considerate.

Mendy rappresenta sicuramente una grande chance di calciomercato per la Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri sono alla ricerca di un estremo difensore di esperienza soprattutto in caso di partenza di Szczesny e il portiere del Chelsea sembra essere forse il profilo giusto per la Vecchia Signora.

Naturalmente il tutto potrà entrare nel vivo solamente dopo la partenza del polacco e quindi si parla di voci e indiscrezioni. Ma sicuramente subito dopo la fine del campionato queste notizie potrebbero diventare realtà considerando la volontà del club bianconero di dare vita ad una vera e propria rivoluzione e anche Szczesny sembra essere vicino alla partenza.

Vedremo cosa succederà e se ci saranno dei passi indietro in questo senso, ma Mendy è pronto ad essere un’occasione di calciomercato per la nostra Serie A.

Ultime Mendy: le altre ipotesi

Naturalmente la Juventus è solamente una delle ipotesi per il portiere del Chelsea. Sono diverse le squadre di Serie A che durante il calciomercato estivo potrebbero essere alla ricerca di un estremo difensore e Mendy rappresenta sicuramente una occasione importante.

Escludendo il Milan e forse il Napoli, tutte le altre big italiane potrebbero valutare con attenzione l’acquisto di un estremo difensore. In particolare, Lazio e Inter sono tra le squadre destinate comunque a sondare il terreno considerando la propria necessità di rinforzare la porta viste le imminenti partenze di Handanovic e Maximiano. Ma sul calciatore in futuro potrebbe esserci anche l’inserimento della Roma. I giallorossi, infatti, sono pronti a dire addio a Rui Patricio e puntare tutto sull’estremo difensore del Chelsea ma ormai in rotta con il club inglese.