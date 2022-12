Inter: addio in estate, tifosi infuriati

Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe vedere una cessione destinata a far infuriare i tifosi. Molto naturalmente dipenderà dalle offerte che arriveranno.

L’Inter è pronta a riprendere il cammino per cercare la seconda stella, ma al termine della stagione i nerazzurri quasi certamente dovranno nuovamente fare i conti con le questioni economiche. Inutile dire che una cessione importante ci sarà, ma il nome non è ancora stato deciso.

Secondo alcuni media italiani, il calciomercato estivo potrebbe vedere l’Inter privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti anche a rischio di dover far infuriare i tifosi. Per il momento, come ribadito più volte, nessuna decisione presa, ma semplicemente delle riflessioni per cercare di trovare la giusta soluzione.

Calciomercato Inter: cessione importante in estate, tifosi arrabbiati

Ogni sessione porta ai tifosi nerazzurri il timore di dover perdere dei calciatori importanti come già successo in passato. Per il momento bisogna dire che quasi sempre si è riusciti a trovare dei sostituti all’altezza, ma quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane rischia di creare una vera e propria frattura con la parte più calda dei tifosi.

L’Inter durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe decidere di privarsi di un calciatore come Lautaro Martinez. Una scelta che potrebbe fare davvero infuriare i tifosi, ma che rischia di rendersi necessaria soprattutto se si deciderà di prolungare il contratto alla maggior parte dei giocatori in scadenza.

Naturalmente Zhang è al lavoro per cercare di scongiurare questa ipotesi, ma tutte le piste sono sul tavolo e molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno sul tavolo nelle prossime settimane. Per il momento non c’è nessuna trattativa in corso, anzi proprio i vertici nerazzurri stanno provando a trovare la giusta soluzione per evitare una rottura importante in questo senso anche con i tifosi. Ma la stagione e il mercato è lungo e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si avranno delle conferme ufficiali.

Ultime Inter: le squadre interessate a Lautaro Martinez

La cessione di Lautaro Martinez durante il calciomercato estivo potrebbe essere facilitata anche dalle offerte che l’Inter è destinata a ricevere. In passato il Barcellona si è fatta avanti in modo serio, ma ora anche altre squadre sono pronte a presentare la propria proposta per cercare di strappare il sì del calciatore e anche dei nerazzurri.

Tra tutte ci potrebbe essere il Manchester United, club alla ricerca di un sostituto di Cristiano Ronaldo e l’argentino è sicuramente in cima alla lista. Ma le qualità del Toro fanno gola a tutti i club e per questo motivo toccherà ai nerazzurri resistere a tutte le sirene e blindare forse il giocatore più amato dai propri tifosi.