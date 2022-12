Napoli: arriva la stella del Marocco, dalla Francia sono sicuri

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dal Marocco: il calciatore piace e i partenopei sono in vantaggio sulle avversarie.

In casa partenopea si guarda con molta attenzione alla sessione di gennaio per consentire a Spalletti di avere una rosa sicuramente completa. Sono diversi i giocatori finiti nel mirino di Giuntoli, ma uno in particolare potrebbe diventare presto un nuovo calciatore azzurro.

Secondo quanto riferito da footmercato, il Napoli ha messo nel mirino una stella del Marocco e addirittura ci sarebbe il benestare del diretto interessato. Naturalmente ora manca l’accordo con il club proprietario del cartellino, ma su quello Giuntoli ci sta lavorando nella speranza di arrivare al sì in poco tempo. Si tratterebbe di un colpo sicuramente importante soprattutto se si guarda alle prestazioni messe in campo in Qatar.

Calciomercato: il Napoli piazza il colpo, ecco chi arriva

Una prima parte di stagione per gli azzurri sicuramente molto importante, ma ora Spalletti si aspetta dei rinforzi molto importante per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. La strada sembra essere ormai segnata e gli obiettivi sono ben chiari e quindi ci attendiamo delle novità nel giro di poco tempo. Giuntoli è sicuramente al lavoro e spera di poter arrivare alla fumata bianca nel giro di davvero poco tempo.

In particolare, dalla Francia sono sicuri che il Napoli è in vantaggio sulle dirette avversarie nella corsa di calciomercato a Ounahi. Si tratta di una delle stelle che si sono messe in evidenza nell’ultimo Mondiale in Qatar e per questo motivo sono diverse le squadre interessate al calciatore.

Gli azzurri, però, sono leggermente in vantaggio e ci attendiamo un cambio di passo importante per cercare di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Spalletti è in attesa di rinforzi importanti e il marocchino potrebbe essere il giocatore giusto soprattutto in caso di partenza di Demme. La strada, come detto è ormai segnata e vedremo alla fine chi riuscirà ad avere la meglio sul centrocampista.

Ultime Ounahi: c’è anche l’Inter sul calciatore

Il Napoli è in vantaggio in questa sfida di calciomercato per arrivare a Ounahi, ma sul calciatore c’è anche il forte interessi di club come Inter e Bayern Monaco. I tedeschi, però, sembrano essere un po’ più indietro rispetto alle due squadre italiane per un semplice motivo: il calciatore ha detto all’Angers di preferire la Serie A.

Nelle prossime settimane tutti i club inizieranno a lavorare con la dirigenza francese per arrivare ad un accordo e magari regalare da subito il calciatore al proprio tecnico. In caso di un prezzo troppo alto, non si esclude un rinvio in estate. Ma una cosa in questo momento è certa: Ounahi è sempre più vicino alla Serie A con un duello di calciomercato tra Inter e Bayern Monaco.