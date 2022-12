Serie A: colpo Mondiale, prendono Bounou

Il portiere Bounou a sorpresa potrebbe trasferirsi in Serie A durante il calciomercato estivo: una big lo ha messo nel mirino.

Dopo un Mondiale da protagonista, Bounou si prepara al grande salto al termine della stagione in corso. Il portiere marocchino, infatti, piace a diverse squadre, ma anche una big italiana lo ha messo nel mirino e sembra essere pronta a fare una proposta molto importante per strappare il sì del calciatore.

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il calciomercato estivo potrebbe vedere l’approdo di Bounou in Serie A. Il calciatore marocchino piace molto ad un club che lo ha individuato come principale obiettivo per la prossima stagione soprattutto in caso di partenza del proprio estremo difensore.

Calciomercato: colpo Bounou, ecco con chi firma

Le prestazioni del portiere del Siviglia in Qatar non sono passate assolutamente inosservate e diverse squadre lo hanno messo nel mirino per cercare di regalare al proprio allenatore un estremo difensore sicuro anche dai tiri dagli undici metri. E quindi il Siviglia nelle prossime settimane potrebbe ricevere delle offerte importanti per l’addio del calciatore.

Tra le squadre che hanno messo come obiettivo di calciomercato Bounou c’è anche l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri sarebbero pronti a sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione soprattutto in caso di partenza di Onana.

Il giocatore camerunense, nonostante sia diventato titolare e Handanovic in partenza, non è certo della sua permanenza a Milano per diversi motivi e Marotta si è subito messo al lavoro per provare a trovare il sostituto giusto. Il nome in cima alla lista, come detto, è quello di Bounou, ma non sarà per nulla semplice strappare il sì.

L’estremo difensore marocchino, infatti, piace a diversi club e tutti sono pronti a mettere in campo una proposta importante per provare ad accaparrarsi un portiere di assoluta qualità oltre che sicurezza. Vedremo cosa succederà e chi alla fine la spunterà in questa corsa.

Mercato: Onana sempre più lontano dall’Inter

Bounou è pronto ad arrivare all’Inter solo in caso di addio di Onana durante il calciomercato estivo. Il portiere camerunense sicuramente si è preso i nerazzurri sulle spalle, ma ci sono ancora dei dubbi sulle sue prestazioni e già Barcellona e Manchester United hanno sondato il terreno per capire la fattibilità di questa operazione.

Naturalmente la partenza dell’estremo difensore costringerà i nerazzurri a trovare un sostituto e in cima alla lista c’è sicuramente l’attuale portiere del Siviglia. Non sarà per nulla semplice considerando anche la concorrenza, ma Marotta un tentativo lo farà sicuramente anche perché stiamo parlando di un ruolo fondamentale per consentire alla squadra di fare un salto di qualità molto importante.