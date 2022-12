Calciomercato Napoli: gradito ritorno in azzurro

Il Napoli durante il calciomercato estivo potrebbe accogliere un gradito ritorno: i tifosi sperano di poterlo rivedere con la maglia azzurra.

Una prima parte di stagione da sogno per i ragazzi di Luciano Spalletti, che ora sperano di poter chiudere al meglio l’annata e poi magari regalarsi un gradito ritorno per ambire a traguardi ancora più importanti.

Il Napoli durante il calciomercato estivo sogna un ritorno di uno dei suoi big per magari aprire un nuovo ciclo e sognare in grande considerando anche la qualità del diretto interessato. Si tratta di una grande occasione da sfruttare e non possiamo escludere che Giuntoli già nelle prossime settimane contatti l’entourage del giocatore per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.

Mercato Napoli: si sogna il ritorno, tutti i dettagli

In casa partenopea la testa è sicuramente rivolta al campo, ma sicuramente Giuntoli è al lavoro per trovare i giusti rinforzi da dare a Luciano Spalletti sia a gennaio che in estate. L’obiettivo è sicuramente quello di rendere la squadra molto più competitiva per cercare di poter ambire ancora più a traguardi importanti e naturalmente non fare passi indietro rispetto a questa stagione.

E tra i possibili rinforzi di calciomercato per il Napoli in vista della prossima stagione ci potrebbe essere anche Jorginho. Come riferito da TalkSport, il centrocampista è pronto a non rinnovare il contratto con il Chelsea e da qui l’ipotesi di un ritorno in Campania a parametro zero.

La trattativa per diversi motivi è molto complicata da portare a termine, ma la vittoria dello Scudetto e un grande risultato in Champions League potrebbe consentire al Napoli di avere delle risorse economiche maggiori per farsi un regalo importante. Jorginho sicuramente è rimasto molto legato alla maglia azzurra e per lui sarebbe anche l’occasione di dimostrare di essere un calciatore pronto a trascinare un club come quello partenopeo. Vedremo cosa succederà in futuro, ma questa ipotesi non possiamo assolutamente escluderla.

Ultime Jorginho: il calciatore ha voglia di tornare in Serie A

Una cosa è certa: il calciatore ha voglia di ritornare in Serie A dopo una lunga esperienza all’estero. E il Napoli per Jorginho potrebbe essere l’occasione di calciomercato giusta per rilanciarsi nel nostro campionato.

Si è parlato molto di Juventus e Barcellona, ma il centrocampista della Nazionale italiana alla fine potrebbe decidere di ritornare in quella squadra che lo ha fatto diventare grande. Un acquisto che renderebbe molto felice anche lo stesso tifo napoletano che a giocatori come lui, Koulibaly è rimasto molto legato.

Giuntoli è pronto a rifletterci e magari fare il primo passo in caso di apertura da parte del diretto interessato. Il Napoli sogna il ritorno di Jorginho durante il calciomercato estivo e tutto è possibile almeno per il momento.