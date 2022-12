Colpo Milan: Maldini ricompra il suo campione

Con lo scudetto sul petto e il Napoli da rincorrere per un bis storico, il Milan lavora sul mercato con forza. Maldini intanto ha praticamente chiuso il rinnovo per un big rossonero.

Il direttore dell’area tecnica infatti crede ancora al sogno tricolore e mantenere la rosa attuale è fondamentale per dare la caccia alla squadra di Spalletti. Il Milan sul mercato farà investimenti, considerato anche il problema fisico di Maignan, oltre allo scarso rendimento di alcuni calciatori.

Chi di fatto non ha visto il campo è Yacine Adli, talento a cui Maldini credeva e crede. Per il francese solo 114′ in quattro match.

Il buco nero del mercato Milan però risponde al nome di Charles De Ketelaere. Il centrocampista belga, arrivato dal Bruges per 32 milioni, ancora non si è ambientato. Per il trequartista in stagione 13 gettoni in A per 576′, senza reti e 1 assist. In Champions 222′ in cinque apparizioni.

Presto l’ultimo vertice per il rinnovo di un top

La forza del Milan di Maldini, Massara e Pioli, è stata la capacità di giocare in tanti modi, segnando con diversi giocatori. Quest’anno il giocattolo appare a volte imperfetto, quindi per tentare il miracolo scudetto, a maggior ragione serve qualcuno che apra le gare con uno scatto, un dribbling o un assist.

Come rivela Il Corriere della Sera, in casa Milan, con Maldini in testa, il vertice è già stato fissato per portare a casa il rinnovo di un imprescindibile per Pioli. Tra fine 2022 e gennaio 2023 ci sarà un incontro tra la proprietà e gli agenti di Rafael Leao.

Pronta l’offerta irrinunciabile per Rafa Leao

Il Milan, con Maldini e Massara in testa, faranno di tutto per trattenere Rafa Leao, in scadenza 2024. Sirene di mercato a parte, Maldini sa che la proposta per l’esterno lusitano deve comunque rispettare i parametri finanziari imposti dal club. I rossoneri infatti grazie ad un processo virtuoso sono usciti dai lacci del Fair Play Finanziario.

Per il portoghese pronti 7 milioni

Il Milan non vuole perdere Leao, la proposta fatta da Maldini sarà di quelle pesanti. Si parla di 7 milioni netti a stagione, quasi cinque volte lo stipendio attuale pari a circa 1,5 milioni. Una cifra che farebbe del numero 17 il giocatore più pagato della rosa.

A rendere ottimista Maldini sono le dichiarazioni del giocatore che ai compagni ha ribadito di “stare benissimo al Milan e a Milano”. Il club meneghino lo sa Maldini e anche nel prossimo vertice punterà sulle motivazioni del ragazzo.

Il nodo Sporting Lisbona

Nel vertice tra Maldini e Leao, ci sarà il terzo incomodo: lo Sporting Lisbona. Il Milan deve risolvere il fastidio rappresentato dai 20 milioni di multa che il portoghese deve girare alla sua ex squadra. L’avvocato Dimvula, che insieme a Jorge Mendes gestisce Rafa, quando farà i conti inserirà anche questa voce nel bilancio totale.